COVID-19: six décès de plus en Mauricie/Centre-du-Québec

En date du 8 avril, le CIUSSS de la Mauricie/Centre-du-Québec a indiqué qu’il y avait maintenant 614 personnes d’infectées sur son territoire.

On retrouve 531 cas en Mauricie tandis que le Centre-du-Québec en a 83. Vingt-quatre personnes sont hospitalisées. Dix le sont aux soins intensifs. À ce jour, on enregistre 22 décès. Cela représente une augmentation de six décès comparativement à hier.

Spécifiquement, au CHSLD Laflèche, il y a 66 résidents et 48 membres du personnel infectés.

À Yamachiche, on retrouve 98 travailleurs infectés chez Olymel, soit le même nombre que la veille.

Répartition des cas sur le territoire

Trois-Rivières : 208

Centre-Mauricie : 212

Maskinongé : 88

Vallée-de-la-Batiscan : 18

Haut Saint-Maurice : 1

Drummondville : 62

Arthabaska-Les Érables : 13

Bécancour et Nicolet-Yamaska : 8

*4 cas de la Mauricie demeurent à être attitrés à un réseau local de services (RLS), découlant d’un enjeu au niveau de la localisation exacte par territoire du domicile des personnes infectées.