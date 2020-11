COVID-19: six décès dans la dernière journée

Au cours des dernières 24 heures, 66 nouveaux cas ont été déclarés en Mauricie et au Centre-du-Québec, dont 28 en Mauricie. On déplore cependant six décès sur le territoire du CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec.

De ce nombre, deux décès sont survenus dans des ressources d’hébergement de la communauté et quatre à domicile. Cela porte à 45 le nombre de décès survenus depuis le début de la deuxième vague de la pandémie de COVID-19.

Dans la dernière journée, de nouveaux cas ont été recensés dans la MRC de Mékinac (+1), la MRC des Chenaux (+1), dans l’agglomération de La Tuque (+5), dans la MRC de Maskinongé (+4) et à Trois-Rivières (+17).

Le nombre d’hospitalisations demeure stable à 44, mais deux personnes ont dû être transférées aux soins intensifs. Le nombre de personnes rétablies se chiffre pour sa part à 76.

Recrutement d’aides de service



Le CIUSSS MCQ recherche plus d’une centaine de personnes pour devenir aides de service auprès des aînés.

Les tâches incluent de distribuer les collations, désinfecter les mains des résidents, faire les lits et du nettoyage, accompagner les résidents dans leurs déplacements, aider aux activités de loisirs, etc.

Aucune formation n’est requise et le salaire est de 19,69 $ / heure. L’horaire de travail est variable selon vos disponibilités.

Pour postuler : https://jecontribuecovid19.gouv.qc.ca/Inscription.aspx