COVID-19 : Santé Canada approuve un vaccin à dose unique

Ce quatrième vaccin approuvé au Canada est homologué pour les adultes de 18 ans et plus en attendant des essais cliniques complémentaires pour l’utilisation chez les enfants selon les hauts responsables de Santé Canada qui ont confirmé la nouvelle.

L’autorisation de ce vaccin de Johnson & Johnson approuvé aux États-Unis il y a quelques jours était très attendue au Canada parce qu’il est le seul de la liste canadienne à ne nécessiter qu’une seule dose. De plus, il «peut être réfrigéré pour l’entreposage et le transport à des températures de 2˚ à 8˚ C pour une période d’au moins trois mois, ce qui facilite sa distribution dans tout le pays» selon Santé Canada.

Ottawa avait déjà pris les devants en commandant 10 millions de doses de ce vaccin du fabricant Janssen, avec des options pour en acheter 28 millions supplémentaires. Le Canada pourrait recevoir les doses du vaccin de Janssen d’ici le 30 septembre avec une chance d’avoir les premières livraisons dès le deuxième trimestre de l’année selon Approvisionnement Canada.

Facile, efficace et rapide

Ce vaccin contre la Covid-19 est fabriqué à base de vecteurs viraux comme le vaccin d’Astra Zeneca. Les deux vaccins présentent d’ailleurs de meilleures commodités de manutention et de logistique en raison de leurs simples méthodes de conservation réfrigérée, mais celui de Johnson & Johnson reste différent sur son avantage de l’administration à dose unique.

La Food and Drug Administration (FDA) américaine lui attribue un taux d’efficacité de 72 % de façon générale, mais il peut aller jusqu’à 86 % pour les cas graves de Covid-19. Santé Canada a assuré qu’il surveillerait tout effet indésirable qui pourrait survenir après la vaccination et prendra les mesures appropriées, le cas échéant.

Ce vaccin de Janssen rejoindra donc ceux d’Astra Zeneca, de Moderna et de Pfizer sur le terrain de la distribution. Si ce dernier fabricant accélérait les livraisons comme il l’a promis, le Canada devrait recevoir au moins 8 millions de doses de vaccin d’ici la fin du mois.