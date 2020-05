COVID-19: reprise de certains sports individuels

Le gouvernement du Québec a annoncé la reprise graduelle de la pratique récréative des sports individuels, dont le golf et le tennis, à compter du 20 mai.

La ministre Isabelle Charest a également annoncé la réouverture des parcs du réseau de la Société des établissements de plein du Québec. Seulement les activités journalières seront cependant accessibles dans un premier temps.

«Je rappelle que le mot d’ordre demeure la prudence et que la reprise est graduelle. Dès que nous le pourrons, nous vous ferons connaître les prochaines étapes. Il est certain que nous n’aurons pas la même offre sportive», précise-t-elle en ouvrant la porte à de possibles adaptations de sports d’équipe populaires comme le soccer et la balle-molle.

C’est ainsi que la pratique récréative à l’extérieur sera permise pour les sports suivants.

Activités de loisir en pratique libre non organisée

Canot et kayak d’eau vive et d’eau calme

Course à pied

Escalade de rocher

Kitesurf

Pêche à la journée

Planche à pagaie

Plongée sous-marine, apnée sportive extérieure

Randonnée à cheval extérieure

Randonnée pédestre

Surf

Activités sportives récréatives individuelles ou à deux, sans contact physique, en pratique libre, lieu de pratique extérieur, sans accès ou accès minimal au bloc sanitaire