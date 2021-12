COVID-19 : Québec resserre les mesures

Devant une augmentation fulgurante du nombre de cas et en raison du nouveau variant Omicron, Québec annonce de nouvelles mesures à quelques jours du temps des Fêtes. Le mot d’ordre : il faut réduire les contacts pour limiter la propagation.

À partir de ce lundi 20 décembre, tous les commerces, bars, restaurants, salles de spectacle, etc., devront réduire leur capacité à 50%. Les églises et autres lieux de cultes seront aussi limités à 50% (maximum 250 personnes), en plus de la mise en place du passeport vaccinal.

Pour les sports et les activités extérieures, ils demeurent autorisés mais toutes les compétitions et les tournois sont interdits.

Pour les rassemblements dans les maisons, Québec revient à un maximum de 10 personnes. Malgré cela, François Legault invite les gens à la prudence, particulièrement avec les personnes plus à risque.

Les écoles restent ouvertes

Ne souhaitant pas fermer les écoles, notamment puisque la vaccination y est facilitée, le retour des Fêtes se fera normalement le 3 janvier, pour les écoles primaires du Québec. Du côté des écoles secondaires, la première semaine se fera à distance alors que la rentrée en présentiel est reportée au 10 janvier.

Lors de son point de presse, le premier ministre du Québec, François Legault, était accompagné du ministre de la Santé, Christian Dubé, et du directeur national de santé publique, le Dr Horacio Arruda. « On se fixe comme objectif de réduire les contacts de 50% partout dans les prochaines semaines », explique M. Legault.

« Dans les derniers jours, on a vu une explosion du nombre de cas, explique le premier ministre François Legault. Le nombre de cas et le nombre d’hospitalisations vont continuer d’augmenter. »

M. Legault ajoute que les experts confirment que les personnes non vaccinées ont 15 fois plus de chances d’attraper le virus que les personnes vaccinées.

Tous les détails sur les nouvelles mesures au www.quebec.ca.