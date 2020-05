COVID-19 : quatre décès de plus dans la région

La Mauricie/Centre-du-Québec compte maintenant 1397 cas confirmés de COVID-19, une hausse de 27 cas depuis la veille. De ce nombre, on en retrouve 293 (+5) au Centre-du-Québec et 1104 (+22) en Mauricie.

Les nouveaux cas sont recensés à Louiseville, Maskinongé, Yamachiche, Shawinigan, Trois-Rivières et Notre-Dame-du-Mont-Carmel. Du nombre, il y a deux employés de l’UCDG Cloutier-du Rivage, ainsi que trois résidents et quatre employés du CHSLD Cloutier-du Rivage.

On dénombre également quatre décès de plus comparativement à lundi. Toutefois, aucun de ces décès de sont survenus dans les CHSLD Laflèche et Mgr Paquin. En contrepartie, 797 (+24) personnes sont maintenant rétablies de la COVID-19.

Quatre personnes sont aux soins intensifs en raison de complications liées à la COVID-19, tandis que le nombre de personnes hospitalisées se chiffre maintenant à 60 (-2).

Ainés : assouplissement du confinement

Lors de son point de presse du 5 mai, François Legault a annoncé l’assouplissement des mesures de confinement s’appliquant aux aînés.

«Depuis le début de la crise, on a pris des mesures strictes dans les résidences pour personnes âgées pour limiter la propagation du virus. Tout le monde comprend que c’est important pour la santé physique de nos aînés. Mais il ne faut pas sacrifier la santé mentale pour la santé physique. Ce n’est pas humain pour un aîné de ne pas voir ses enfants sur une longue période de temps», déclare le premier ministre.

Excluant les résidents des CHSLD, les 130 000 personnes âgées en résidences pourront, selon les régions, faire des sorties à l’extérieur sans supervision. À partir du 11 mai, les proches aidants pourront se rendre dans les CHSLD et les résidences. Les visites seront également permises dans les unités de soins palliatifs.

En date du 5 mai, compte maintenant 2398 (+ 118) décès de reliés à la pandémie. Pour l’ensemble du territoire, le total de cas se situe à 33417 (+ 794). Le nombre d’hospitalisations se chiffre désormais à 1821 (+ 49), dont 218 aux soins intensifs. (M.E.B.A) (S.L.)