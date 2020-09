COVID-19: Population étudiante stable au Cégep de Trois-Rivières

Au terme du recensement de l’effectif étudiant qui s’effectuait cette semaine dans tous les cégeps de la province, la direction du Cégep de Trois-Rivières a constaté que le nombre d’étudiants ayant choisi d’étudier dans son institution s’est maintenu cette année. En effet, le nombre total d’étudiants inscrits est de 3 720 comparativement à 3717 au même moment l’an dernier.

Pour la directrice des études et de la vie étudiante, Nathalie Cauchon, le modèle hybride d’enseignement (en classe et à distance) de même que le protocole sanitaire rigoureux appliqué depuis le début de la session ont permis d’éviter une hausse du taux d’abandon. Les statistiques récoltées par le collège, sur une période de 10 ans, démontrent en effet que le taux d’abandon n’est pas plus significatif cette année en raison de la pandémie. D’ailleurs, les raisons invoquées par les personnes s’étant désistées cette année ne sont pas différentes des autres années.

«Nous sommes rapidement entrés en contact avec nos nouveaux étudiants admis en mai dernier et au début du mois d’août. Nous leur avons offert des journées préparatoires et des ateliers avant le début de la session afin de bien les préparer à la réalité collégiale en temps de pandémie», de commenter madame Cauchon.

«Également, la relation entre l’étudiant et ses enseignants est un élément clé qui a fait consensus auprès de tous les acteurs concernés. Cette relation se traduit notamment par des communications et des ajustements en continu. Je crois vraiment que c’est ce qui nous distingue, ici au Cégep de Trois-Rivières.»