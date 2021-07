COVID-19: plusieurs possibilités de vaccination ce week-end

Le CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ) invite la population à profiter du week-end pour aller à la rencontre de ses équipes de vaccination afin de recevoir leur première dose de vaccin ou encore pour compléter leur vaccination avec leur seconde dose afin d’être protégée rapidement contre la COVID-19.

Plusieurs possibilités sont offertes pour vous faire vacciner sans rendez-vous tout au long de la fin de semaine :

Vendredi 23 juillet

Sites de vaccination

Vaccination en formule sans rendez-vous dans les sites de Trois-Rivières, Drummondville, Shawinigan, Victoriaville, Louiseville, Nicolet et Saint-Tite. L‘horaire est disponible sur le site Web du CIUSSS

Clinique mobile de vaccination (18 ans et plus, 1 re ou 2 e dose) Shawinigan

Place des Canotiers (1100, Promenade du Saint-Maurice) 12 h à 20 h



Samedi 24 juillet

Sites de vaccination Vaccination en formule sans rendez-vous dans les sites de Trois-Rivières, Drummondville, Shawinigan et Victoriaville. L‘horaire est disponible sur le site Web du CIUSSS

Clinique mobile de vaccination (18 ans et plus, 1 re ou 2 e dose) Saint-Célestin

Festival du Blé d’Inde (450, rue Marquis)

10 h à 17 h

Brigades de vaccination (18 ans et plus, 1 re ou 2 e dose) Nicolet

Marina de la Batture de Nicolet

9 h à 15 h



Dimanche 25 juillet

Site de vaccination Vaccination en formule sans rendez-vous dans le site de Trois-Rivières. L‘horaire est disponible sur le site Web du CIUSSS



Rappelons qu’il est également possible de prendre rendez-vous sur le portail Clic Santé pour les personnes de 12 ans et plus qui souhaitent recevoir une première ou une deuxième dose du vaccin contre la COVID-19. De nouvelles plages horaires de rendez-vous sont ajoutées de manière régulière.

Statistiques vaccination