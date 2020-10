COVID-19 : plus de 1 000 interventions en milieux de travail

Les inspecteurs de la CNESST ont réalisé plus de 1 170 interventions en lien avec la COVID-19 dans les milieux de travail en Mauricie/Centre-du-Québec.

Ces données ont été compilées entre le 13 mars et le 4 octobre. Du nombre, 270 interventions découlent de plaintes déposées conformément à la Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST) et reliées à la COVID-19.

«Lors de leurs interventions reliées à la pandémie, les inspecteurs vérifient d’emblée si les employeurs ont mis en place les mesures de prévention requises pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs relativement au risque biologique que représente la COVID-19. Ils offrent également du soutien pour répondre aux préoccupations et donner de l’information aux milieux de travail, notamment sur les obligations des employeurs et des travailleurs», indique Audréane Lafrenière, porte-parole de la CNESST.

«Ce ne sont pas les entreprises que l’on cible, mais bien les risques présents dans les milieux de travail, renchérit cette dernière. La programmation des interventions tient compte des priorités de la CNESST. L’objectif visé est bien entendu de prévenir des accidents du travail ou des maladies professionnelles.»

Les inspecteurs interviennent également lorsqu’il y a une plainte, un accident grave ou mortel ainsi que lorsqu’un travailleur refuse d’exécuter un travail qu’il juge dangereux. Ainsi, ils peuvent aussi exiger, le cas échéant, la correction des situations dangereuses et s’assurer de la conformité à la LSST et aux règlements.

«Pour l’année en cours, en raison de la pandémie, la CNESST a dû ajuster ses interventions selon la réouverture des secteurs, mentionne Mme Lafrenière. Les inspecteurs en prévention-inspection de la CNESST sont déployés aux quatre coins du Québec pour soutenir les différents milieux de travail.»

Par ailleurs, pour aider les entreprises dans la prise en charge de la santé et de la sécurité du travail en lien avec la COVID-19, la CNESST a créé des outils de sensibilisation et d’information, dont une trousse COVID-19. Celle-ci peut être consultée sur le site web de l’organisation ou encore via l’application mobile «Ma Trousse CNESST».