COVID-19: personnel recherché pour la vaccination

Avec l’ajout de nouvelles personnes qui auront droit à la dose de rappel du vaccin contre la COVID-19, le CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec est à la recherche davantage de personnes qui souhaitent contribuer aux efforts de vaccination pour répondre à la hausse de l’achalandage anticipée.

Le CIUSSS invite toutes les personnes souhaitant contribuer aux efforts de vaccination à soumettre leur candidature par le biais de la plateforme Je Contribue.

Il peut s’agir de personnes à la recherche d’un emploi, de personnes souhaitant compléter leur semaine de travail ou de personnes retraitées.

L’organisation recherche de gens de tous les territoires de la région ayant des notions de bases en informatique pour la saisie d’information ainsi que des personnes habilitées à la vaccination.

La liste des personnes habilitées à la vaccination est très variée allant des techniciens en santé animale, aux acupuncteurs, aux étudiants de plusieurs professions ayant quelques années d’études complétées et bien d’autres encore. Pour savoir si vous faites partie des professionnels admissibles, consultez la section COVID-19/Emplois – Je contribue sur le site du CIUSSS MCQ.

Rappelons que les travailleurs du réseau de la santé et des services sociaux en contact avec les usagers, les personnes appartenant à des communautés isolées et éloignées, les personnes adultes qui vivent avec une maladie chronique ou un problème de santé augmentant le risque de complications de la COVID-19 et les femmes enceintes peuvent recevoir leur dose de rappel du vaccin.