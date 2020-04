COVID-19: Pas d’impact négatif sur les opérations saisonnières

La COVID-19 n’empêche pas les Travaux publics d’accomplir leur mission auprès de la population. «Les employés sont à pied d’œuvre pour réaliser les opérations habituelles qui sont essentielles à la santé, la sécurité et le bien-être des citoyens», a affirmé Ghislain Lachance, directeur des Travaux publics.

Afin d’offrir le meilleur service possible et en dépit de la situation, la Direction des travaux publics déploie les équipes nécessaires pour répondre aux besoins de la population, plus présente que jamais dans nos rues. Les opérations saisonnières avancent rondement, si bien que l’oncompte un mois d’avance sur le balayage des rues en comparaison aux années précédentes.

Simon Lapierre, président du syndicat des employés manuels, confirme la volonté de ses collègues à poursuivre leur travail, et ce, en s’assurant qu’ils soient bien protégés. À cet effet, il indique avoir pu compter sur la collaboration de la Ville pour conformer les lieux et méthodes de travail aux recommandations de la santé publique.

«On a divisé les équipes et les quarts de travail pour qu’on soit de plus petits groupes et qu’on se croise le moins possible. Les camions, l’équipement et les outils sont désinfectés régulièrement», cite-t-il en exemples.

Monsieur Lapierre affirme que l’ensemble des solutions contribuent à hausser le sentiment de sécurité chez les cols bleus, et qu’ils sont fiers plus que jamais de travailler pour la Ville de Trois-Rivières.

Pour sa part, le maire de Trois-Rivières Jean Lamarche a tenu à saluer l’engagement de tous les employés municipaux qui s’adaptent positivement à un contexte difficile comportant son lot de défis. (JC)