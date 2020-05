COVID-19 : une journée sans décès

La Mauricie/Centre-du-Québec enregistre 14 nouveaux cas de COVID-19 sur le territoire, dont 11 en Mauricie.

De ce nombre, on recense deux nouveaux cas supplémentaires dans la MRC de Maskinongé (Yamachiche), deux à Shawinigan et sept à Trois-Rivières.

Aucun nouveau décès relié à la COVID-19 n’a été déclaré depuis hier. On compte toutefois une personne de plus aux soins intensifs, pour un total de six personnes.

Le CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec annonce également que 18 personnes supplémentaires sont maintenant rétablies. Il y a maintenant 1311 personnes guéries de la COVID-19 sur le territoire.

Depuis le début de la pandémie, 1914 cas de COVID-19 ont été recensés en Mauricie et au Centre-du-Québec.