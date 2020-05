COVID-19: pas de nouveaux décès dans la région

Le CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec dénombre 1370 personnes atteintes de la COVID-19, soit 1082 (+25) en Mauricie et 288 (+6) au Centre-du-Québec. Cela représente une augmentation 31 depuis hier. Aucun nouveau décès en lien avec la COVID-19 n’est survenu dans les 24 dernières heures.

La situation s’est relativement stabilisée dans les CHSLD de la Mauricie. Aucun nouveau cas n’a été recensé au CHSLD Laflèche, au CHSLD Roland-Leclerc et au CHSLD Cooke, tandis qu’un cas supplémentaire s’est ajouté à l’UCDG Cloutier-du Rivage et au CHSLD Mgr Paquin.

Toutefois, 8 résidents et un employé de plus ont contracté la COVID-19 au CHSLD Cloutier-du Rivage.

Bonne nouvelle: neuf autres personnes sont maintenant rétablies dans la région, ce qui porte le nombre à 773.

Nouvel appel au recrutement dans les CHSLD

En cette 8e semaine de la pandémie, François Legault a refait un appel aux personnes intéressées à travailler à temps plein dans les CHSLD.

«La situation reste difficile dans les résidences de soins pour personnes âgées. Même si on a fait beaucoup de progrès, on a du personnel qui est fatigué et on a encore besoin de monde. Si vous pouvez travailler à temps plein dans des résidences, rendez-vous au jecontribuecovid19.gouv.qc.ca. Pour ce qui est du calendrier de déconfinement graduel, on continue de suivre la situation de très près tous les jours. On prend nos décisions en fonction de l’évolution des chiffres», souligne François Legault.

Par ailleurs, le premier ministre reporte d’une semaine l’ouverture des commerces du Grand Montréal. Plutôt que le 11, les établissements commerciaux ouvriraient à nouveau leurs portes le 18 mai. À l’exception de la région métropolitaine, avec l’ouverture des commerces pour l’ensemble du Québec aujourd’hui, François Legault s’est fait insistant sur l’importance de maintenir une distanciation sociale de deux mètres.

Conscient des inquiétudes des enseignants, le premier ministre du Québec a signifié qu’ils pourront porter des masques lors de la rentrée scolaire du 11 mai.

Notons que le Québec, en date du 4 mai, compte maintenant 2280 (+ 75) décès de reliés à la pandémie. De ces nouveaux décès, 72 sont survenus dans les centres de soins de longue durée. Pour l’ensemble du territoire, le total de cas se situe à 32 623 (+ 758). Le nombre d’hospitalisations se chiffre désormais à 1772 (+ 18), dont 218 aux soins intensifs.

Le Canada se joint à la Réponse mondiale au coronavirus

Lors de son point de presse du 4 mai, Justin Trudeau a annoncé la contribution financière du Canada à une nouvelle coalition internationale pour faire face à la pandémie. Une somme de 850 millions de dollars qui vise la mise au point de diagnostics rapides, de traitements et de vaccins.

«Nul n’est immunisé contre les effets de la COVID-19 et personne ne peut vaincre le virus à lui seul. Pour nous protéger, il faut d’abord nous protéger les uns les autres. Le Canada est prêt à aider à diriger une réponse globale coordonnée qui contribuera à surmonter la pandémie. Ensemble, nous gagnerons la bataille», déclare le premier ministre du Canada.

«De plus, nous sommes déterminés à aider à garantir que, lorsqu’un vaccin sera mis au point, il sera produit à une échelle et à un coût qui le rendront accessible à tous les pays du monde», ajoute-t-il.

Notons que la Réponse mondiale au coronavirus est coorganisée par le Canada, l’Union européenne, la France, l’Allemagne, l’Espagne, la Norvège, le Royaume-Uni, le Japon, l’Arabie saoudite et l’Italie. La campagne de financement a pour objectif d’amasser 8 milliards de dollars US.

Par ailleurs, à ce jour, 59844 cas de coronavirus sont identifiés au Canada. Il y a 3766 décès reliés à la maladie.