COVID-19: Ouverture d’une unité de débordement temporaire

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ) a mis en place d’une unité de débordement temporaire pour les personnes en situation d’itinérance. L’ouverture officielle a annoncé ce matin.

Cette unité, aménagée dans le centre de jour de l’organisme Point de Rue de Trois-Rivières, peut accueillir jusqu’à 20 personnes. Elle vise à offrir un toit, des installations sanitaires et de la nourriture aux personnes en situation d’itinérance qui sont particulièrement à risque en ces temps de pandémie.

Elle a été mise sur pied en collaboration avec la Ville de Trois-Rivières et ses partenaires en itinérance, soit le Centre Le Havre et Point de rue de Trois-Rivières et Nicolet-Yamaska.

Depuis le début de la crise sanitaire liée à la Codiv-19, Le Centre Le Havre a mis en place plusieurs mesures afin de se conformer aux directives de la santé publique. Considérant que la capacité d’accueil a dû être diminuée, que la durée du séjour d’hébergement a augmenté et qu’il est difficile actuellement de faire des démarches d’insertion en logement et de référencement vers d’autres ressources, des demandes ont dû être refusées faute de place. L’annonce de l’unité permet donc de prolonger l’offre de service en hébergement.

En plus du prêt de locaux par l’organisme Point de rue, le CIUSSS MCQ et la Ville de Trois-Rivières mettent en commun de ressources humaines, financières et matérielles nécessaires pour le bon fonctionnement. De son côté, le Centre le Havre assume l’accueil psychosocial et l’évaluation des personnes hébergées.

«Le phénomène de l’itinérance est un phénomène structurel qui nécessite une réponse empreinte d’une posture de co-responsabilité, d’engagement et de mise en commun de nos champs d’expertise. Lorsque des acteurs clés acceptent de collaborer ensemble en demeurant centrés sur les besoins des personnes rejointes, cela nous permet de co-créer des initiatives qui ont du sens», a commenté Dany Lacroix, directeur général du Centre le Havre.

«Nous sommes fiers de l’étroite collaboration entre les différents partenaires qui nous a permis de se mobiliser rapidement pour répondre efficacement aux différents besoins des personnes en situation d’itinérance par la mise en place de cette ressource supplémentaire», a pour sa part souligné Julie Poirier, directrice adjointe services de santé mentale de proximité du CIUSSS MCQ.