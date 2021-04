COVID-19: masque obligatoire pour tous les élèves du primaire

COVID-19. Dans le cadre de leur point de presse ce mardi 6 avril, le premier ministre François Legault, le ministre de la Santé et des Services sociaux Christian Dubé et le directeur national de la Santé publique Horacio Arruda ont ajouté deux nouvelles mesures restrictives pour les régions en zone orange, dont la Mauricie.

À compter du lundi 12 avril, tous les élèves du primaire devront porter le masque. M. Legault a d’ailleurs tenu à rassurer la population en rappelant que cette mesure est déjà en place dans les écoles en zone rouge et cela se passe bien.

Dès le 8 avril, dans les lieux de culte, la limite de personnes autorisées passe de 250 à 100. Les mariages et funérailles demeureront limités à 25 personnes.

François Legault précise que pour l’instant, seules ces mesures sont ajoutées, de façon préventive, mais qu’il n’hésitera pas à en ajouter au besoin, selon l’évolution de la situation.

Les régions en zone rouge se voient quant à elles imposer plus de mesures restrictives, notamment le retour des journées d’école en alternance pour les secondaires 3, 4 et 5, la fermeture des gyms, l’annulation des activités parascolaires et une limite de 25 personnes autorisées dans les lieux de culte.

En résumé, dès le 8 avril:

Il sera interdit pour les clients des restaurants de changer de table pour la durée de leur présence dans l’établissement.

Les cinémas devront assurer le respect d’une distanciation de 2 mètres entre les sièges des personnes qui ne résident pas à une même adresse.

Les salles d’entrainement auront l’obligation de tenir un registre de la clientèle. Le port du masque demeure obligatoire.

Le nombre maximal de participants dans un lieu de culte sera de 100. Les mariages et funérailles demeureront limités à 25 personnes.

personnes. Il sera interdit de se déplacer vers les régions qui se retrouvent en zone jaune. Les autres déplacements demeurent non recommandés.

À compter du 12 avril, le port du masque de d’intervention (masque de procédure) sera obligatoire pour les élèves du primaire.

Vaccination

Le ministre de la Santé et des Services sociaux Christian Dubé se montre optimiste quant à la vaccination qui va bon train. Il annonce que la vaccination est désormais ouverte aux personnes de 60 ans et plus, et ce, dans l’ensemble du Québec.

Un peu plus tôt aujourd’hui, le CIUSSS-MCQ a informé qu’à l’heure actuelle, 87 228 personnes ont reçu le vaccin en Mauricie/Centre-du-Québec.