COVID-19: Maintenant six cas du côté de la Commission scolaire du Chemin-du-Roy

Le directeur général de la Commission scolaire du Chemin-du-Roy, Luc Galvani, a dressé l’état de la situation de l’école Saint-Paul et de l’opération de dépistage relié à la COVID-19.

«Suite à l’opération de dépistage de la COVID-19 effectuée à l’école Saint-Paul durant le week-end auprès des élèves et des membres du personnel, sous la recommandation de la Santé publique étant donné que nous avions déjà trois employés de testés positifs, trois nouveaux cas se sont ajoutés, soit un membre du personnel et deux élèves. Nous en sommes donc maintenant à six cas positifs», a-t-il confirmé.

«Suivant les recommandations de la Santé publique, l’école Saint-Paul pourrait rouvrir dès demain, mais nous avons pris l’initiative d’ouvrir mercredi seulement. Toujours à la demande de la Santé publique, des élèves d’une classe de l’école Saint-Philippe ont été retirés de façon préventive puisqu’un de ces élèves avait des symptômes reliés à la COVID-19. Cet enfant-là a d’ailleurs un lien de fratrie avec un des élèves testés positifs à l’école Saint-Paul.»

Une désinfection complète a été réalisée tout au long du week-end à l’école Saint-Paul et les mesures quotidiennes de désinfection qui ont été ajoutées aux routines d’entretien ménager se poursuivront de façon efficace. M. Galvani rappelait également que les professeurs auraient accès à tous les éléments de protection recommandés par la CNESST.

«Côté moral, le moral des troupes est bon. Ce fut une onde de choc du côté du personnel, mais lorsqu’ils ont su que tout le monde allait être testé, il y a eu un soulagement. Ça va être encore mieux lorsque les résultats arriveront», ajoute-t-il.

«De plus, c’est certain qu’avec les canicules annoncées, on demande aux parents de prévoir des gourdes d’eau puisqu’il sera important de bien s’hydrater en classe. Il ne sera pas possible pour le membre du personnel d’utiliser les ventilateurs puisque ça pourrait augmenter les risques de propagation. Peu de nos écoles bénéficient des installions d’air climatisé.»