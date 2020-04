COVID-19: maintenant 52 décès dans la région

En date du 15 avril, le CIUSSS de la Mauricie/Centre-du-Québec a indiqué que l’on recense maintenant 862 personnes d’infectées sur le territoire.

On retrouve 731 cas en Mauricie tandis que le Centre-du-Québec en a 131.

À ce jour, on enregistre 52 décès sur le territoire, dont 30 au CHSLD Laflèche et un premier au CHSLD Mgr Paquin à Saint-Tite. Par ailleurs, on dénombre 14 résidents et cinq employés atteints de la COVID-19 au CHSLD de Saint-Tite.

Il y a 45 hospitalisations reliées à la COVID-19, dont sept aux soins intensifs.

Les rétablissements sont au nombre de 305.

Répartition des cas sur le territoire

Trois-Rivières : 275

Shawinigan : 253

Mékinac : 27

Des Chenaux : 25

Maskinongé : 151

Vallée-de-la-Batiscan : 30

Haut Saint-Maurice : 0

Drummondville : 100

Arthabaska : 15

Érables : 0

Bécancour : 9

Nicolet-Yamaska : 6

François Legault fait appel au sens du devoir des médecins pour les CHSLD

Même s’il ne manque pas de médecins dans les CHSLD, le premier ministre du Québec a demandé à ces professionnels de la santé rendus disponibles par les reports d’interventions dans les hôpitaux d’effectuer du travail d’infirmier et de préposé aux bénéficiaires. Un manque de personnes estimé à 2000 dans les CHSLD selon un François Legault qui démontre des signes d’impatience envers les chefs des associations représentant les médecins.

«Il y a urgence nationale. Qu’ils viennent laver les patients, nourrir les patients. Je fais appel au sens du devoir, au sens des responsabilités des 20000 médecins… On est capable d’en trouver 2000… On a besoin de vous autres, je ne sais plus comment vous le demander», déclare avec émotions le premier ministre.

«La mission humanitaire elle est au Québec, dans les CHSLD en ce moment», ajoute Danielle McCann, la ministre de la Santé et des Services sociaux. Une entente est survenue concernant la rémunération des médecins qui se rendraient dans les CHSLD précise-t-elle. Les sommes seront prises dans les enveloppes budgétaires déjà prévues.

François Legault s’est montré également très ouvert à accueillir du personnel qualifié de l’armée canadienne pour combler le manque de main-d’œuvre dans les CHSLD.

Par ailleurs, lors de son point de presse, le premier ministre du Québec a indiqué qu’il y a maintenant 487 décès de reliés à la pandémie (+ 52 depuis 24 heures). Le total de cas est 14860 (+ 612). À ce jour, 984 personnes sont hospitalisées (+ 48), dont 218 aux soins intensifs (-12). La situation dans les CHSLD continue de le préoccuper. «Il nous manque 2000 personnes dans les CHSLD».

Cas par région