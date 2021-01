COVID-19 : les résidents des CHSLD bientôt tous vaccinés dans la région

L’opération de vaccination contre la COVID-19 s’est poursuivie, dimanche, avec les 1830 doses de Moderna reçues le 15 janvier. Les résidents de six CHSLD de la région ont été vaccinés dans la journée d’hier.

Ce sont 490 résidents des CHSLD Saint-Maurice (Shawinigan), de Saint-Eusèbe (Princeville), Roland-Leclerc (Trois-Rivières), de Fortierville, du Roseau (Victoriaville) et Sainte-Anne-de-la-Pérade qui ont reçu une dose du vaccin Moderna. À cela s’ajoutent également 27 proches aidants et cinq employés, ce qui totalise 522 personnes vaccinées.

L’opération se poursuit aujourd’hui et demain. Cinq CHSLD sont visés aujourd’hui, soit les Centres d’hébergement de Lyster (Bécancour), Plessisville et Saint-Narcisse, le CHSLD Vigi Les Chutes (Shawinigan) et le Pavillon Sainte-Marie des Sœurs de l’Assomption (Trois-Rivières.

Le CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec estime que les résidents de l’ensemble des CHSLD seront vaccinés en date du 19 janvier. Pour les CHSLD en éclosion, les doses sont conservées. Ces résidents seront vaccinés dès que possible en suivant les recommandations des médecins de la santé publique et des microbiologistes et infectiologues. Notons que le vaccin n’est pas en mesure de freiner une éclosion déjà débutée dans un CHSLD puisque son efficacité, 14 jours après la vaccination, est de 90 %.

En Mauricie-Centre-du-Québec, le taux d’adhésion des résidents au vaccin est de 89 %. Lorsque tous les résidents auront été vaccinés, incluant ceux des résidences en éclosion, cela représentera un total de 2296 résidents.