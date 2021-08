COVID-19: les jeunes invités à compléter leur vaccination avant la rentrée scolaire

À deux semaines de la rentrée scolaire, le CIUSSS de la Mauricie et du Centre-du-Québec invite les jeunes et leur famille à profiter de ces derniers jours pour compléter leur vaccination afin de s’assurer d’une rentrée scolaire en toute sécurité et la plus normale possible.

» Même si les jeunes ont moins de risques de complications sévères de la COVID-19, la vaccination complète (deux doses) permettra de limiter la transmission du virus, les éclosions et les fermetures de classes et facilitera la reprise des activités parascolaires et sportives. La reprise des activités a des effets positifs importants sur la santé mentale et physique de nos jeunes et sur leur intérêt à poursuivre leurs études », soutient Dre Marie-Josée Godi, directrice de la Santé publique et responsabilité populationnelle.

L’objectif est d’atteindre une couverture de plus de 80% des jeunes ayant reçu une seconde dose avant la rentrée. Actuellement, 77,4% des jeunes de 12 à 17 ans ont reçu une première dose et 53,4% une seconde dose.

Les élèves de niveau collégial et universitaire sont également invités à compléter leur vaccination avant la rentrée scolaire. D’ailleurs, plusieurs milieux d’enseignement seront visités au cours des prochains jours. Pour la couverture vaccinale régionale, les efforts de vaccination se poursuivent près de 74,68% ont reçu une première dose et 62,62% une seconde dose.

Plusieurs possibilités pour recevoir le vaccin

Plusieurs possibilités s’offrent aux jeunes et aux personnes qui souhaitent recevoir une première ou encore une seconde dose de vaccin cette semaine. Voici la liste des endroits où nos équipes vaccineront au cours des prochains jours. D’autres lieux pourraient s’ajouter.

L’horaire est disponible sur le site Web du CIUSSS MCQ.

8 sites de vaccination (Trois-Rivières, Shawinigan, Nicolet, Louiseville, Saint-Tite, Victoriaville, Drummondville et La Tuque) : vaccination en tout temps, avec et sans rendez-vous, dans les sites de vaccination lors des heures d’ouverture.

Clinique de vaccination mobile

o Mardi 17 août : Centre athlétique de Trois-Rivières : (3265, boulevard des Récollets) : 10 h à 17 h

o Jeudi 19 août : Pierreville (centre communautaire : 44, rue Maurault) : 10 h à 17 h

Brigades de vaccination

o 17, 23 et 26 août : Académie les Estacades (petite cafétéria : 501, rue des Érables) 14 h à 18 h (réservé aux élèves/parents)

o Mardi 17 août : Collège Laflèche (local Hubert Reeves (1687, boulevard du Carmel) : 9 h à 16 h (réservé aux élèves/parents)

o Mercredi 18 août : Cégep de Trois-Rivières (pavillon des Humanités (3175, boulevard Laviolette) : 9 h 30 à 16 h (réservé aux élèves/parents)

o Mercredi 18 août : Cégep de Shawinigan (cafétéria : 2263, avenue du Collège) : 8 h 30 à 16 h (réservé aux élèves/parents)

o Mercredi 18 août : Hérouxville (salle municipale, 1060, rue Saint-Pierre) : 12 h à 16 h

o Mercredi 18 août : École secondaire La Découverte (Saint-Léonard-d’Aston, 401, rue Germain) : 9 h à 16 h (réservé aux élèves/parents)

o Mercredi 18 août : École secondaire des Pionniers (1725, boulevard du Carmel) : 8 h 30 à 15 h (réservé aux élèves/parents)

o Jeudi 19 août : Charette (salle communautaire, 231, rue St-Alphonse) : 15 h à 19 h

o Jeudi 19 août : École secondaire Le Tremplin (gymnase, 100, Rivière-à-Veillet) : 13 h à 18 h (réservé aux élèves/parents)

o Samedi 21 août : Vallée-du-Parc à Shawinigan (10 000, Chemin-de-la-Vallée) : 10 h à 15 h