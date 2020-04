COVID-19: Les employés de la STTR organiseront une parade

Les employés de la Société de transport de Trois-Rivières (STTR) organiseront une parade, ce dimanche, pour témoigner leur solidarité envers les travailleurs du réseau de la santé et les aînés résidant dans les centres d’hébergement de soins longue durée (CHSLD). Pour l’occasion, une vingtaine de véhicules, majoritairement des autobus, partira du siège social de la STTR et se dirigera vers le Centre hospitalier affilié universitaire régional du Centre de santé et de services sociaux de Trois-Rivières (CHAUR).

Sur les lieux, l’ensemble des véhicules clignoteront leurs lumières et les autobus diffuseront le message «Ça va bien aller» sur leurs girouettes. Les véhicules formeront ensuite un convoi et repartiront vers le centre-ville pour passer devant cinq CHSLD. Pendant toute la durée du trajet, les véhicules circuleront à une vitesse de 35 km/h et conserveront une distance équivalente à un autobus entre eux pour ne pas nuire à la circulation locale et pour assurer la sécurité.

«Le travail des employés de la santé est remarquable et nous souhaitons le souligner en organisant un événement d’une grande ampleur. La parade mobilisera bénévolement notre personnel et nous sommes heureux de mettre notre flotte de véhicules à contribution pour l’organiser», a expliqué Luc Tremblay, président du conseil d’administration de la STTR. Celui-ci ajoute que même si aucun employé de la STTR n’a été testé positivement à la COVID-19, la pandémie touche beaucoup de gens, et ce, particulièrement en Mauricie Centre-du-Québec où plus de 1000 cas ont été recensés. «Les personnes âgées sont particulièrement vulnérables et, par notre geste, nous désirons leur démontrer que nous sommes sensibles à leur réalité», ajoute-t-il.

Nouvellement en poste, le directeur du transport, Patrice Dupuis, s’est dit fier de cette initiative.

«L’idée d’organiser une parade est issue à la fois des employés syndiqués et des employés-cadres. En tant que gestionnaire, je me réjouis de cette collaboration, de l‘initiative des chauffeurs et des superviseurs pour l’organisation de cet événement. Je suis heureux de constater l’enthousiasme de notre personnel pour appuyer les travailleurs du réseau de la santé, ainsi que les aînés.»

Stéphane Dargis, superviseur à la STTR, coordonnera la parade. «Les employés du secteur de la santé sont des travailleurs à risque et nous souhaitons remonter leur moral en ces temps difficiles. Lorsque Mickaël Loranger [chauffeur] est venu me voir pour démarrer ce projet, j’ai tout de suite accepté ! Je vais jouer un rôle clé dimanche, mais cela ne serait pas possible sans lui», explique-t-il.

Horaire de la parade

20h : départ des véhicules à partir du siège social de la STTR (2000, rue Bellefeuille)

20h15 : arrivé des véhicules au CHAUR (1991, boulevard du Carmel)

20h30 : clignotements des lumières et diffusion du message Ça va bien aller

20h45 : départ en convoi vers le centre-ville et passage devant 5 CHSLD (voir trajet)

21h30 : arrivé du convoi au garage de la STTR (2000, rue Bellefeuille)