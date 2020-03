COVID-19: les écocentres régionaux seront fermés

Conformément aux directives du gouvernement qui accentue les mesures visant à limiter les contacts entre les personnes, la Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie (RGMRM) fermera ses six écocentres régionaux à partir du mercredi 25 mars, et ce, pour une période indéterminée.

Écocentres

Shawinigan | 2132, avenue de la Transmission

Trois-Rivières, secteur ouest | 2455, rue Charbonneau

Trois-Rivières, secteur est | 1921, rue des Toitures

Louiseville | 760, avenue Deveault

Saint-Étienne-des-Grès | 440, boulevard de la Gabelle

Champlain | 295, route Sainte-Marie

Collectes des matières recyclables

La collecte des matières recyclables se poursuit normalement. Nous demandons aux citoyens de déposer le bac en bordure de rue la veille de la collecte. Il est important de mentionner que les mouchoirs, masques, lingettes et gants souillés doivent être déposés dans le bac de déchets et non dans le bac bleu.

Ces directives pourront évoluer et être mises à jour au cours des prochains jours.

Afin de préserver la capacité de maintenir les différents services de gestion des matières résiduelles, la Régie prend les mesures nécessaires afin de protéger la santé de ses employés. Le télétravail est privilégié, les horaires sont adaptés et les recommandations des autorités de la santé publique sont appliquées.