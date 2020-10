COVID-19: le projet de Rallycross hivernal reporté à 2022

Le tout récent passage de la Ville de Trois-Rivières en Zone Rouge a donc forcé l’organisation du Grand Prix de Trois-Rivières (GP3R) à remettre la tenue d’un éventuel événement hivernal de courses de rallycross sur glace au début de l’année 2022.

«L’effort de réduction des activités jusqu’à la fin octobre demandé par le gouvernement du Québec rend impossible la préparation et l’organisation d’un événement de classe mondiale au début de l’année 2021 comme nous le souhaitions», explique le directeur général, Dominic Fugère.

«On a annulé notre grand prix d’été plusieurs mois d’avance, un grand prix qu’on sait comment l’organiser depuis 50 ans alors un tout nouvel événement serait impensable à mettre sur pied à l’intérieur de trois mois. On doit toujours tenir compte qu’il est important que notre événement soit organisé aux normes d’excellence auxquelles nous avons habitué le public, les équipes et nos partenaires», ajoute-t-il.

Entre-temps, l’équipe permanente du GP3R continuera de travailler avec ardeur sur son événement estival comme c’est l’habitude depuis maintenant plus de 50 ans. D’ailleurs, la 51e édition sera tenue selon les normes et les recommandations des autorités socio-sanitaires qui seront alors en vigueur.

«Nous suivons de très près l’évolution constante des consignes qui visent à mitiger la propagation de la Covid-19», explique le directeur général. «Je participe même à des conférences et à des formations en ligne qui sont offertes sur l’organisation d’événements sportifs d’envergure face à la pandémie.»

«Notre objectif est de ramener notre grand prix dans des conditions de sécurité optimales, tant pour nos participants, nos bénévoles que nos visiteurs. Tous nos efforts se dirigent en ce sens. Nous voulons être prêts à mettre le nécessaire en place dès que les conditions socio-sanitaires nous permettront d’organiser notre événement.»

Les dates visées pour l’organisation du 51e Grand Prix de Trois-Rivières sont du 6 au 15 août 2021, avec une fin de semaine dédiée au rallycross, aux supermotos et aux superquads les 6, 7 et 8 août et une autre qui se déroulera sur le circuit de ville les 13, 14 et 15 août 2021.