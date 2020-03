COVID-19 : le nombre de cas augmente à 63

COVID-19. Le gouvernement du Québec a annoncé que le nombre de cas avait grimpé à 63 en province et que 3500 personnes sont en attente de résultats.

En date du 16 mars à 21h, on notait 63 cas d’infection au COVID-19 en province. Jusqu’à maintenant, 3700 personnes ont reçu un résultat négatif suite à un test, et 3500 personnes sont en attente d’un résultat.

«La priorité à court terme est d’augmenter le nombre de tests par jour, indique le premier ministre François Legault. On a l’équipement, et nos laboratoires sont prêts. Il y a 22 cliniques qui ont été mises en place, et neuf à venir pour un total de 31 cliniques de dépistage.»

Le premier ministre a tenu aussi à remercier les Québécois pour la réponse rapide concernant les dons de sang, tout comme les 10 000 personnes qui ont fait parvenir leur curriculum vitae pour travailler en santé. «Les Québécois sont fantastiques!», exprime M. Legault.

Il a été convenu par tous les leaders parlementaires de fermer l’Assemblée nationale jusqu’au 21 avril prochain, avec une possibilité de prolonger la suspension. «Il y a 125 personnes au salon bleu, on veut donner l’exemple. Aussi, nous voulons que les députés soient dans leur circonscription pour répondre aux questions de leurs citoyens. On est ouvert aussi à prendre les suggestions des gens.»

Un message clair aux jeunes

Le premier ministre a profité de la tribune quotidienne afin de lancer un message important aux jeunes qui se rassemblent. «On me dit que les jeunes n’écoutent pas assez les consignes. Là c’est critique et sérieux. Il faut éviter tous les rassemblements. On demande aussi aux personnalités publiques de faire passer le message aux jeunes que ce n’est pas le temps de faire des partys.»

Le gouvernement lancera prochainement une campagne destinée aux jeunes : «Propage l’info, pas le virus.»

M. Legault a aussi lancé un message aux employeurs de ne pas demander à leurs employés un papier du médecin pour aller en isolement volontaire.