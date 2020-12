COVID-19: le dépistage par gargarisme graduellement déployé dans la région

Dès ce jeudi 10 décembre, une nouvelle méthode de dépistage de la COVID-19, le gargarisme, sera graduellement déployée dans la région. Cette possibilité sera d’abord accessible à la clinique désignée de dépistage (CDD) de Trois-Rivières et ensuite déployée dans les autres CDD à partir du 16 décembre.

Pour réaliser ce type de prélèvement, la personne doit se gargariser avec une petite quantité d’eau de source naturelle, pendant un moment précis. L’échantillon est ensuite recueilli dans un récipient, avant d’être analysé en laboratoire.

Le test par gargarisme pourra être offert à toutes les personnes nécessitant un dépistage et aptes à se gargariser. Comme la réussite de ce test repose sur une bonne compréhension des directives, ce type de prélèvement ne pourra pas être fait chez les jeunes enfants de moins de 6 ans et chez les personnes présentant des difficultés cognitives ou physiques limitant la capacité à exécuter le gargarisme adéquatement et de façon sécuritaire.

Pour être éligibles à cette méthode de prélèvement, les usagers ne doivent ni boire, ni manger, ni fumer ni mâcher de la gomme 15 minutes avant le prélèvement.

Pour avoir accès à un test de dépistage, les gens sont invités à répondre à l’outil d’autoévaluation des symptômes de la COVID-19. Si un dépistage est requis, la population est invitée à prendre rendez-vous en utilisant le portail Clic Santé ou en composant le 1 877 644-4545

25 nouveaux cas à Trois-Rivières

Le bilan quotidien du CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec fait état de 91 nouveaux cas de COVID-19, dont 38 en Mauricie, dans les 24 dernières heures. De ce nombre, 25 nouveaux cas sont confirmés à Trois-Rivières. Deux décès sont également survenus dans des ressources d’hébergement de la communauté.

Une diminution d’une hospitalisation a été constatée, portant le total à 60 personnes hospitalisées, dont sept aux soins intensifs et quatre prises en charge à l’unité de débordement en zone chaude de Victoriaville.

En parallèle, 73 personnes se sont rétablies de la COVID-19 dans la dernière journée.