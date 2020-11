COVID-19: le CIUSSS MCQ met l’emphase sur les milieux de travail

Constatant que près de la moitié des éclosions de COVID-19 est enregistrée dans les milieux de travail lors de cette seconde vague, le CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec a annoncé une série de mesures pour renverser la tendance.

Dans la région Mauricie et Centre-du-Québec, on dénombre présentement un total de 84 éclosions, dont 41 dans les milieux de travail, 27 dans les milieux scolaires, 5 dans les milieux de soins et 11 dans les ressources d’hébergement pour personnes âgées de la communauté (RPA-RI).

À l’usine West Rock, à La Tuque, quatre travailleurs ont été testés positifs dans les dernières heures. Les autorités de la santé publique mènent présentement une enquête épidémiologique et jusqu’à demain un dépistage massif afin de connaître l’ampleur de la situation.

«Des mesures de protection ont été mises en place et nous travaillons en étroite collaboration avec la direction de l’usine. On devrait en savoir plus sur le niveau de contamination vendredi ou samedi», a déclaré Dre Marie Josée Godi, directrice régionale de la santé publique.

Le CIUSSS MCQ a donc développé une page dédiée spécifiquement aux entreprises sur son site web. À ce jour, l’équipe de santé au travail a répondu à près de 700 demandes de soutien pour la mise en place de mesures préventives. «On parle de 1500 travailleurs qui ont été testés positifs et qui proviennent de 500 milieux de travail dans la région», a expliqué Dre Godi.

Avec le magasinage des Fêtes, et plus spécifiquement le Vendredi fou ce 27 novembre, le CIUSSS MCQ a lancé un appel à la vigilance autant pour les consommateurs que pour les propriétaires de commerces.

Le respect de la distanciation sociale de 2 mètres, la présence de pastilles au sol, la mise en place de trajectoire à suivre dans les allées, le lavage des mains à l’entrée et le respect du nombre de personnes maximum à l’intérieur sont autant de mesures qui permettront de garder la situation sous contrôle au cours des prochaines semaines, affirme Dre Godi.

«Nous visons toujours un objectif d’avoir moins de 50 cas par jour», a mentionné la directrice régionale de la santé publique. Le nombre de nouveaux cas pour la dernière journée s’élève toutefois à 101 dans la région. Cette augmentation représente pour la Mauricie 26 cas supplémentaires et 75 pour le Centre-du-Québec. Le nombre de personnes rétablies se chiffre pour sa part à 68.

Les hospitalisations ont connu une baisse de 4 portant le total à 44 hospitalisations. La situation aux soins intensifs est pour sa part demeurée stable avec 5 personnes hospitalisées. Malheureusement, deux décès survenus dans une ressource d’hébergement de la communauté et à domicile se sont ajoutés au bilan de la COVID-19 dans la région.

Un soutien psychosocial aux employés… et aux patrons

Depuis le mois de mai, le CIUSSS MCQ a mis en place un service de soutien psychosocial pour les entreprises. Mais avec la deuxième vague et l’augmentation des nombres d’éclosions dans les milieux de travail, les autorités de la santé publique sont conscientes que les réactions de stress, d’anxiété et de déprime peuvent se multiplier.

Directeur du programme Santé mentale adulte et dépendance au CIUSSS MCQ, Dave Fillion a invité autant les employés que les dirigeants d’entreprise à ne pas hésiter à demander de l’aide.

Un formulaire a donc été développé et est disponible sur la page dédiée aux milieux de travail du CIUSSS MCQ.

Une fois le formulaire rempli, il est automatiquement acheminé à un intervenant psychosocial qui fera un suivi téléphonique afin de préciser les besoins et de convenir d’une modalité de soutien ou d’accompagnement.