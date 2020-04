COVID-19 : le Bloc demande d’améliorer le sort des aînés

Dans le cadre de la crise du coronavirus, le chef du Bloc Québécois, Yves-François Blanchet, a fait parvenir une lettre au Premier ministre présentant des propositions pour améliorer rapidement le sort de nos aînés.

«Le pouvoir d’achat des aînés est fragilisé, leurs placements fondent à vue d’oeil, avec ce que nous proposons aujourd’hui, on veut briser leur isolement et leur conférer un sentiment de sécurité à la fois en matière de santé et de moyens financiers. On veut améliorer le sort des personnes aînées de notre circonscription », mentionne Louise Charbonneau, députée de Trois-Rivières.

Voici les propositions :

Augmentation de la pension de vieillesse de 110 $ par mois et bonification du Supplément de revenu garanti (SRG), accessible à tous dès 65 ans;

Suspension de l’obligation de retirer une portion des placements dans des régimes de retraite;

Désignation des régimes privés de pension à titre de créancier privilégié;

Baisse du prix des médicaments;

Accès à Internet haute vitesse à titre de service essentiel;

Mesures spécifiques d’accompagnement par Service Canada.

« Avec l’incertitude économique, il nous apparait important de protéger les régimes de pension privés en les désignant à titre de créancier privilégié lors de possibles acquisitions », soutient Mme Charbonneau.

Pour consulter la lettre : http://www.blocquebecois.org/2020/04/lettre-au-premier-ministre-des-propositions-pour-ameliorer-le-sort-de-nos-aines/