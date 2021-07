COVID-19: la vaccination se déploie dans les campings et les parcs

Considérant que les doses de vaccins contre la COVID-19 sont maintenant disponibles en plus grand nombre, la population de la Mauricie et du Centre-du-Québec peut bénéficier d’une accessibilité à la vaccination bonifiée depuis cette semaine. Cette offre s’accentuera encore davantage au cours des prochains jours.

Depuis le début de la semaine, une offre de vaccination sans rendez-vous est disponible en tout temps dans l’ensemble des cliniques de vaccination de la région lorsqu’elles sont ouvertes, et ce, tant pour la première que la deuxième dose. Pour connaître les horaires et la disponibilité des différents vaccins dans chacune des cliniques, la population est invitée à consulter la page Web « Vaccination contre la COVID-19 » sur le site Internet du CIUSSS MCQ.

Par ailleurs, l’unité mobile de vaccination poursuit sa route et se déplace à travers la région depuis maintenant quelques semaines pour se rapprocher de la population. L’horaire de l’unité est mis à jour toutes les semaines. Des brigades de vaccination ont également commencé à être déployées dans les différentes communautés de la région et leur déploiement s’intensifiera au cours des prochains jours : campings, parcs, festivals, entreprises, centres-villes, etc. Les endroits visités seront diffusés dès qu’ils seront confirmés sur la page Web « Vaccination mobile ».

Vaccination sur rendez-vous toujours disponible pour les 1re et 2e doses

Pour les personnes qui préfèrent avoir un rendez-vous, il est évidemment toujours possible d’en obtenir un en visitant le portail Clic Santé. Des plages de rendez-vous sont disponibles en très grande nombre pour les personnes désirant obtenir leur première dose du vaccin et pour ceux qui veulent devancer leur deuxième dose.

Précision sur l’intervalle entre les deux doses

Pour assurer une protection complète pour le plus grand nombre de personnes possible, l’intervalle minimal entre les deux doses a été révisé. Effectivement, une personne peut devancer sa deuxième dose jusqu’à un intervalle minimal de quatre semaines. Il faut toutefois noter que pour une protection optimale, un délai de huit semaines entre les deux doses est toujours recommandé. Considérant que le 1er septembre approche à grands pas, alors que la gestion gouvernementale des mesures sanitaires en fonction de la situation épidémiologique sera revue, nous invitons la population n’ayant pas reçu leur première dose de vaccin à ne pas attendre et à profiter des possibilités de vaccination qui s’offrent à elle.

Statistiques vaccination