COVID-19: la vaccination ouverte aux 80 ans et plus

Grâce à l’arrivée non prévue de 1500 doses du vaccin Pfizer contre la COVID-19, la vaccination pourra être accélérée dans les résidences privées pour aînés de la Mauricie et du Centre-du-Québec et ouvrir la prise de rendez-vous dès aujourd’hui à 13h pour les personnes de 80 ans et plus.

«C’est une excellente nouvelle! Notre opération de vaccination dans les résidences privées pour aînés avance bien et ces nouvelles doses nous permettront de vacciner et de protéger encore plus rapidement nos personnes vulnérables», souligne Gilles Hudon, président-directeur général adjoint au CIUSSS MCQ.

Ainsi, dès aujourd’hui (2 mars) à 13h, la prise de rendez-vous débutera pour les personnes âgées de 80 ans et plus (année de naissance 1941 ou avant). Le moyen le plus simple et le plus rapide pour prendre rendez-vous en ligne est de consulter la page Québec.ca/vaccinCOVID. Le CIUSSS invite les gens à consulter le guide pour faciliter la prise de rendez-vous en cas de besoin.

Les personnes n’ayant pas accès à Internet ou qui éprouvent des difficultés à l’utiliser peuvent composer le 1 877 644-4545 pour recevoir un soutien pour prendre rendez-vous.

Rendez-vous pour les proches aidants de 70 ans et plus

Il est possible pour un proche aidant d’une personne de 80 ans et plus de se faire vacciner en même temps. Il est toutefois très important de prendre rendez-vous en même temps et de respecter la date fixée afin de faciliter la planification et la préparation des doses de vaccin. Le proche aidant doit répondre aux critères suivants :

Être âgé de 70 ans et plus;

Être présent 3 jours par semaine ou plus en soutien à son proche de plus de 80 ans;

Un seul accompagnateur peut se faire vacciner par personne de plus de 80 ans.

Jusqu’à maintenant, 25 693 personnes ont été vaccinées en Mauricie et au Centre-du-Québec.