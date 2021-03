COVID-19: la vaccination maintenant ouverte aux 65 ans et plus

Dès aujourd’hui, les personnes de 65 ans et plus pourront prendre rendez-vous pour leur vaccin contre la COVID-19.

Considérant que le groupe des 65 à 69 ans représente plus de 40 200 personnes en Mauricie et au Centre-du-Québec, de nouvelles plages horaires de rendez-vous seront ajoutées en continu au cours des prochaines semaines.

Le CIUSSS invite les gens à visiter régulièrement le site Québec.ca/vaccinCOVID afin de réserver leur première dose de vaccin.

Actuellement, cinq sites de vaccination sont ouverts, soit Trois-Rivières, Victoriaville, Drummondville, Shawinigan et La Tuque. La semaine prochaine, trois autres sites de vaccination ouvriront leurs portes soit Nicolet, Saint-Tite et Louiseville.

Comment prendre rendez-vous?



Les personnes de 65 ans et plus (personnes nées en 1956 et avant) sont invitées à prendre rendez-vous en ligne en visitant la page Québec.ca/vaccinCOVID.

Un guide a été développé par le CIUSSS MCQ afin de soutenir les gens, étape par étape, lors de la prise de rendez-vous.

Au besoin, les proches sont encouragés à offrir un soutien aux personnes aînées pour la prise de rendez-vous en ligne.

Pour ceux et celles qui n’ont pas accès à Internet ou qui éprouvent des difficultés à l’utiliser, il est possible de composer le 1 877 644-4545 pour recevoir un soutien afin de prendre rendez-vous.

La disponibilité des vaccins étant limitée, la vaccination est réservée uniquement aux personnes faisant partie des groupes prioritaires. Jusqu’à maintenant, 42 855 personnes sont vaccinées en Mauricie et au Centre-du-Québec.