COVID-19: la vaccination élargie aux personnes 45 ans et plus

Bien que fragile, le portrait régional de la dernière semaine permet à la Mauricie et au Centre-du-Québec de demeurer au palier orange.

Le CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec souligne que malgré une douzaine d’éclosions de plus que la semaine dernière, la grande majorité de celles-ci ne sont pas considérées comme des éclosions majeures. Quant au nombre de nouveaux cas quotidiens, la progression démontre une certaine stabilité avec une moyenne de 45 cas par jour.

L’évolution du nombre d’hospitalisations est également un volet encourageant, une légère baisse ayant été constatée comparativement à la tendance à la hausse des semaines précédentes.

Dans les 24 dernières heures, le CIUSSS a dénombré 31 nouveaux cas de COVID-19 en Mauricie/Centre-du-Québec, dont huit du côté de la Mauricie. Ceux-ci sont répartis à Trois-Rivières (+2), Shawinigan (+4) et dans la MRC de Maskinongé (+2).

Les hospitalisations sont en baisse (-6), pour un total de 11, dont deux personnes aux soins intensifs. Le CIUSSS déplore également un nouveau décès à domicile.

Pour freiner le plus possible la propagation du virus, la santé publique continuera d’être très interventionniste lors de la déclaration de cas positifs dans les milieux scolaires, de garde et de travail. À cet effet, la collaboration de la population est demandée afin d’appliquer avec rigueur les consignes émises par les équipes de la santé publique, notamment l’isolement, lorsque requis.

Élargissement de la vaccination aux personnes de 45 ans et plus

La vaccination a été élargie aux personnes de 45 ans et plus qui pourront se faire vacciner contre la COVID-19 avec le vaccin AstraZeneca. Des plages de rendez-vous supplémentaires seront disponibles au cours des prochaines heures sur la plateforme Clic Santé.

De plus, une séance sans rendez-vous pour recevoir le vaccin d’AstraZeneca sera offerte à la clinique de vaccination de Shawinigan ce mercredi 21 avril, de 12 h à 20 h.

À ce jour plus de 27 % de la population s’est fait vacciner contre la COVID-19, pour un total d’environ 145 000 personnes.