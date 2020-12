COVID-19 : la vaccination commence mardi dans la région

La vaccination contre la COVID-19 débutera ce mardi (22 décembre) en Mauricie et au Centre-du-Québec pour certains groupes prioritaires, dont les résidents en CHSLD et le personnel oeuvrant en CHSLD.

En Mauricie, les résidents du CHSLD Cloutier-du Rivage et les travailleurs en CHSLD seront les premiers à recevoir le vaccin. Au Centre-du-Québec, c’est le Centre communautaire Drummondville-Sud qui a été approuvé comme lieu de vaccination.

Le CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec a reçu 6000 doses du vaccin élaboré par Pfizer-BioNTech pour l’ensemble du territoire afin de couvrir les trois premières semaines de vaccination, soit les semaines du 21 décembre, du 28 décembre et du 4 janvier. Cela permettra de vacciner jusqu’à 3000 personnes.

Par la suite, d’autres sites de vaccination seront déployés à travers la région, l’objectif étant d’offrir le vaccin le plus près possible du lieu de résidence des personnes.

La Mauricie et le Centre-du-Québec comptent 27 CHSLD qui regroupent environ 2500 résidents. Le CIUSSS estime aussi à 2000 le nombre de travailleurs de la santé qui œuvrent auprès de cette clientèle.

68 nouveaux cas et 4 décès

Au cours des dernières 24 heures, 13 nouveaux cas de COVID-19 ont été déclarés en Mauricie et 29 au Centre-du-Québec, pour un total régional de 42 cas. Le nombre de personnes rétablies se chiffre pour sa part à 68. On déplore toutefois quatre décès, soit un en CHSLD, deux en ressources d’hébergement de la communauté et un à domicile.

Le nombre d’hospitalisations est en baisse, alors que 41 personnes sont actuellement hospitalisées, soit 4 personnes de moins que la journée d’hier. Une augmentation (+1) est toutefois observée au secteur des soins intensifs qui compte aujourd’hui 10 personnes hospitalisées.

On recense quatre nouveaux cas à Trois-Rivières, deux dans la MRC des Chenaux, un dans la MRC de Mékinac, un dans la MRC de Maskinongé et cinq à Shawinigan.

Une ligne téléphonique pour les personnes touchées par le délestage de services

Dès aujourd’hui, une ligne téléphonique est rendue accessible du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h pour les usagers, et leurs proches, touchés par le délestage.

Bien que ceux-ci soient directement avisés, des préoccupations ou interrogations peuvent subsister chez les usagers dont le rendez-vous, examen ou chirurgie est reporté en raison du délestage de nos services. Ainsi, en contactant la ligne dédiée au 1 833 802-0461, ils pourront obtenir des précisions sur la situation.

Les usagers touchés par le délestage peuvent également consulter la section Report de rendez-vous, d’examen ou de chirurgie en raison de la COVID-19 du site web du CIUSSS MCQ, afin d’en apprendre davantage sur le fonctionnement du délestage.

(M.E.B.A)