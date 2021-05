COVID-19: la vaccination bientôt ouverte aux jeunes de 12 à 17 ans

Les jeunes âgés de 12 à 17 ans pourront prendre rendez-vous pour recevoir le vaccin contre la COVID-19 à compter du 25 mai.

Du 25 mai au 23 juin, diverses modalités seront offertes aux jeunes et à leurs parents afin de répondre à leurs besoins :

plages horaires réservées dans les centres de vaccination du 25 mai au 20 juin ;

vaccination organisée en collaboration avec le milieu scolaire durant les semaines du 7 et du 14 juin.

Les établissements de santé et de services sociaux seront responsables d’organiser la vaccination des jeunes fréquentant un milieu scolaire, en collaboration avec les écoles, les centres de services scolaires et les commissions scolaires, et de s’assurer que les élèves et leurs parents reçoivent les informations pertinentes.

Dans la plupart des cas, les élèves bénéficieront d’un transport vers un centre de vaccination en opération.

Dans certaines situations, la vaccination mobile sera offerte selon l’organisation des services locale.

La vaccination sera aussi offerte les soirs et les fins de semaine pour les familles désirant se faire vacciner en bulle familiale, pour les élèves de 6e année ayant 12 ans, ou encore pour les jeunes de 16 ou 17 ans qui sont au cégep ou qui fréquentent un centre de formation professionnelle ou d’éducation des adultes, par exemple.

Comme pour l’ensemble des groupes d’âge, il est souhaité d’atteindre une couverture vaccinale de 75 % pour l’administration de la première dose chez les jeunes de 12 ans et plus.

Rappelons que dans un avis, le Comité sur l’immunisation du Québec recommande qu’à la lumière des nouvelles données très prometteuses concernant ce groupe spécifique, l’âge minimal pour administrer le vaccin de Pfizer soit abaissé à 12 ans.

Lors des essais cliniques, après deux doses de ce vaccin, qui a été approuvé par Santé Canada pour la clientèle des 12 ans et plus, l’efficacité vaccinale est très élevée, soit près de 100 %.