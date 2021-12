COVID-19: la plateforme de prise de rendez-vous de dépistage connaît des ratés

La plateforme de prise de rendez-vous de dépistage de la COVID-19 (cv19Quebec.ca) a connu des ratés, de sorte que des plages horaires non disponibles ont été octroyées pour les prochains jours dans les différents centres de dépistage de la région.

En raison des limites du personnel des centres de dépistage et des laboratoires, les équipes du CIUSSS MCQ procéderont uniquement au dépistage par test d’amplification des acides nucléiques (TAAN) des travailleurs de la santé et des personnes en attente d’une chirurgie à l’extérieur de la Mauricie et du Centre-du-Québec. Les personnes en attente d’une chirurgie dans notre région procéderont à un test de dépistage au moment de leur arrivée pour leur chirurgie.

Les autres personnes qui se présenteront sur place se verront remettre un test antigénique (test rapide) à effectuer à la maison. Toutefois, seule une quantité limitée de tests antigéniques est disponible sur place.

En cas de résultat positif à un test rapide, il n’est pas nécessaire de confirmer le diagnostic par un test TAAN en centre de dépistage (à l’exception des travailleurs de la santé).

À l’heure actuelle, les tests de dépistage, tant les tests rapides que les tests TAAN (tests réguliers), sont destinés aux personnes qui présentent des symptômes compatibles à la COVID-19, insiste le CIUSSS MCQ.

Les personnes ayant été en contact avec un cas positif de COVID-19 mais ne présentant pas de symptômes n’ont pas à être dépistées (à l’exception des travailleurs de la santé).

Pour plus de détails sur les consignes destinées aux contacts d’une personne positive: https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/consignes-isolement-personne-atteinte-covid-19.