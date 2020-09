COVID-19 : la pandémie aiguillonne le chômage à Trois-Rivières

Passé de 6,3 % en mars à 13 % en mai, le taux de chômage est retombé à 7,6 % en août en raison de l’état de santé instable des entreprises et de l’incertitude économique liée à la crise sanitaire

Les données dites désaisonnalisées de Statistiques Canada sur des moyennes de trois mois sont aussi fragiles que la situation de crise qui prévaut depuis le printemps dernier. Le tableau est différent de celui d’une véritable crise économique dans laquelle de grandes entreprises ferment boutique et les travailleurs recherchent un emploi définitivement perdu.

Selon Frédéric Laurin, professeur en économie à l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR), la situation précaire que les entreprises trifluviennes traversent cette fois-ci les a poussés à réduire plus ou moins temporairement leurs effectifs. Les chiffres du chômage sont d’ailleurs retombés quand des employés ont repris du service avec le déconfinement progressif.

Le chercheur explique que la tendance à la baisse du taux de chômage est liée non pas à la création des emplois, mais plutôt au retour aux emplois. Cette baisse du chômage n’a pas rattrapé les 4,7 % de février parce que «plusieurs secteurs ne sont pas encore à leur pleine capacité», d’une part.

L’agriculture, le tourisme, les bistrots et restaurants connaissent une période latente à laquelle seuls des médicaments ou un vaccin pourraient définitivement mettre un terme.

D’autre part, certaines entreprises en perte de vitesse ont cédé à l’incertitude économique, limitant définitivement leurs coûts en ressources humaines.

« La crise sanitaire va se transformer en crise économique si ça continue », soutient M. Laurin.

Chômage versus pénurie de main-d’œuvre

L’économiste s’attend à ce que le taux de chômage redescende parce que des entreprises ayant du vent dans les voiles pourraient absorber les chômeurs issus d’autres secteurs d’activité plus affectés par la pandémie de COVID-19. Des prestataires du monde des arts et de la culture, par exemple, auraient éventuellement tendance à se lancer dans les secteurs en proie à la pénurie de main-d’œuvre. C’est une hypothèse.

« C’est une contradiction en temps normal, mais actuellement, chômage et pénurie de main-d’œuvre sont plutôt complémentaires », explique le chercheur à l’institut de recherche sur les PME.

Force est de reconnaître cependant que la pénurie de main-d’œuvre a été une bien vieille maladie de l’économie mauricienne ces 50 dernières années. Elle continue de sévir dans tous les secteurs, y compris dans « les entreprises manufacturières qui ont repris presque à 100 %. » On envisage tout aussi bien à contrario que des artistes ou des restaurateurs n’ont pas la compétence de manœuvrer des machines industrielles.

« Ce n’est même pas souhaitable, parce que si on a le vaccin dans trois mois, vider des secteurs pour remplir d’autres ne ferait que repousser la pénurie de main-d’œuvre ailleurs », soutient M. Laurin, très à cheval sur la différence entre la crise sanitaire qui a une issue prévisible dans les laboratoires pharmaceutiques et la crise économique dont on détermine plus difficilement le dénouement.