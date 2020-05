COVID-19: La mission des maisons des jeunes n’a jamais cessé

Des initiatives des maisons des jeunes (MDJ) ont récemment été mises sur pied et continuent d’émerger partout en province afin de réinventer le service et les activités pouvant être offertes à distance. Les maisons des jeunes de Trois-Rivières ont elles aussi emboité le pas.

En effet, privées temporairement de leurs lieux de rencontre, les maisons des jeunes de Trois-Rivières Alternative Jeunesse, Action Jeunesse, Le Chakado, L’Escale-Jeunesse La Piaule et Le Transit, membres du Regroupement des Maisons des Jeunes du Québec (RMJQ), se sont très vite mobilisées pour maintenir les liens avec les adolescents.

«Ça se passe très bien!», lance Vanessa Martina, directrice générale de la Maison des jeunes Action Jeunesse. «Nous avons décidé, collectivement et solidairement, de continuer à jouer notre rôle différemment bien sûr, et ce, dès que les mesures de confinement ont été annoncées le 13 mars.»

«Nous (Maisons des jeunes) sommes un service essentiel pour les jeunes et nous devons continuer de les informer et de les instruire. On continue de s’adapter aux besoins des adolescents. Nous avons organisé des soirées de clavardage, de jeux vidéo et de jeux de société virtuels, en plus de visions-conférences où les animateurs peuvent répondre aux questions des ados. C’est une période difficile pour eux aussi et on continuer d’être là.»

Ces initiatives ont également permis de créer le #ensemblememedeloin en sol trifluvien, lui qui rayonne maintenant dans l’ensemble de la province et qui permet aux jeunes de maintenir leurs liens significatifs malgré cette période plus difficile pour tous.

Les maisons des jeunes partagent également des outils de vulgarisation et organisent des groupes de discussions. Pour elles, il était primordial que les mesures de distanciation sociale ne riment pas avec isolement social, d’autant plus que le confinement peut faire ressortir des conflits.