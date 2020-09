COVID-19 : la Mauricie et le Centre-du-Québec passent en zone orange

Le premier ministre du Québec, François Legault, annonce que plusieurs régions passent à un niveau d’alerte plus critique. La Mauricie passe du vert au orange, tandis que le Centre-du-Québec passe du jaune au orange.



Les nouvelles mesures liées à ces paliers d’alerte entreront officiellement en vigueur ce jeudi 1er octobre.

Le Palier 3 – Alerte (zone orange) introduit des mesures additionnelles en ciblant certains secteurs d’activité et milieux où le risque de transmission est jugé plus élevé. Ces secteurs font l’objet de restrictions, d’interdictions ou de fermetures de façon sélective.

Il est demandé d’éviter les contacts sociaux non nécessaires, par exemple les rassemblements en famille ou entre amis, les mariages, les funérailles, etc.

Le palier orange inclut certaines restrictions sur les visites en CHSLD. Les proches aidants apportant une aide significative, de même que les visiteurs auprès de résidents en fin de vie, seront toujours admis. Le CIUSSS communiquera avec l’ensemble des familles dans les prochains jours pour expliquer les nouvelles modalités de visites.

Pour faciliter les communications avec les résidents, il sera également possible d’utiliser les tablettes numériques pour des appels en vidéo conférence. Chaque famille recevra également des nouvelles de son proche une fois par semaine par téléphone, assure le CIUSSS.

Rappelons que le premier ministre Legault a invité la population à limiter ses contacts sociaux pendant quatre semaines dans le cadre du « Défi 28 jours ».

«Il est important de changer ses comportements dès maintenant pour respecter les mesures sanitaires additionnelles. Il en va de notre responsabilité de chacun de contribuer à limiter la propagation du virus», insiste la directrice régionale de santé publique, Dre Marie Josée Godi.

Le CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec a d’ailleurs constaté une augmentation rapide du nombre de cas dans la dernière semaine. On a dénombré plus de 60 cas en Mauricie et plus de 93 au Centre-du-Québec dans les sept derniers jours. La transmission communautaire est également présente à plusieurs endroits sur le territoire. Il est également question d’une augmentation du nombre d’éclosions dans les écoles, les lieux de travail et les événements privés.

Au fil de ses enquêtes épidémiologiques, le CIUSSS MCQ a aussi remarqué un nombre de contacts significatifs élevés, démontrant un relâchement des mesures de base.

Ailleurs au Québec, les régions de Montréal, Laval, Québec, Chaudière-Appalaches, ainsi que les MRC Les Moulins, L’Assomption, de La Rivière-du-Nord, de Deux-Montagnes, de Mirabel, de Thérèse-De Blainville et les territoires faisant partie de la Communauté métropolitaine de Montréal en Montérégie passeront au palier d’alerte maximale à compter de jeudi.

Les mesures associées au palier d’alerte orange

Rassemblements privés à l’intérieur ou à l’extérieur Maximum de 6 personnes OU 2 familles

(donc 2 familles acceptées même si plus de 6 personnes) Activités organisées dans un lieu public Maximum de 25 personnes à l’intérieur et l’extérieur (salles louées, lieux de culte, événements festifs, mariages, célébrations professionnelles ou scolaires, BBQ, pique-niques, etc.) Dans un lieu avec permis d’alcool : fin de la vente d’alcool à 23 h, aucune consommation d’alcool après minuit et activités dansantes interdites Auditoires et audiences dans un lieu public Maximum de 250 personnes Personnes assises, relativement immobiles, parlent peu ou pas, sous supervision de personnel (salles de spectacle, théâtres, cinémas, etc.) Bars, brasseries, tavernes, casinos Maximum de 6 personnes par table Fin de la vente d’alcool et de nourriture à 23 h, fermeture à minuit Obligation de la tenue d’un registre de la clientèle des bars Restaurants Maximum de 6 personnes par table Fin de la vente d’alcool à 23 h Fin de la consommation d’alcool à minuit Commerces 1 personne par ménage recommandée Services de livraison et aide des proches privilégiés pour les personnes à risque élevé de complications Déplacements interrégionaux Non recommandés CHSLD Visites à des fins humanitaires Visites des proches aidants apportant une aide significative Résidence privée pour aînés (RPA) Maximum de 6 personnes présentes à la fois dans l’unité locative, incluant le résident Autres mesures applicables à long terme Interventions policières accrues Rapports d’infraction et amendes pour le non-respect du port du couvre-visage

Devez-vous vous faire dépister?

Les personnes présentant des symptômes de COVID-19, les personnes ayant eu un contact étroit avec une personne atteinte de la COVID-19 et les personnes à qui les autorités de santé publique ont demandé de faire un test de dépistage doivent aller passer un test de dépistage.

Cette priorisation des tests est basée sur la meilleure probabilité à trouver des cas afin de commencer rapidement les enquêtes et la recherche de contacts et, ainsi, contrôler les éclosions, explique le gouvernement du Québec.