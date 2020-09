COVID-19: la Mauricie demeure au premier palier d’alerte

Suite à la mise à jour provinciale des niveaux d’alertes par le ministère de la Santé et des Services sociaux, la Mauricie et le Centre-du-Québec se maintiennent au premier palier d’alerte (vert).

Le CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec suit attentivement tout changement pour notre région. « Nous observons que la collaboration de tous et chacun contribue à la faible transmission du virus actuellement dans notre région. Nous invitons la population à poursuivre leurs efforts, entres autres au niveau de la distanciation sociale, du port du masque et du lavage des mains fréquent », souligne Dre Marie Josée Godi, directrice régionale de santé publique et responsabilité populationnelle.

Publiés de façon hebdomadaire, les paliers d’alerte sont établis suivant les recommandations des autorités de santé publique, qui font une analyse régulière de la situation en tenant compte de la situation épidémiologique, du contrôle de la transmission et de la capacité du système de soins.

Rappelons que le système d’alertes régionales et d’intervention graduelle précise pour chacune des régions sociosanitaires du Québec, les mesures additionnelles à déployer, au besoin, pour assurer la sécurité de tous. Le palier 1 – Vigilance (vert) appelle à la vigilance constante qui est requise dans le contexte de la pandémie de la COVID 19. Il correspond à une transmission faible dans la communauté, et exige le respect des mesures de base mises en place dans l’ensemble des milieux (distanciation physique, étiquette respiratoire, lavage des mains, etc.). Des mesures spécifiques peuvent également s’appliquer à certaines activités ou certains milieux.

Dans la dernière journée, trois nouveaux cas de COVID-19 ont été recensés du côté de la Mauricie, soit deux dans la MRC de Maskinongé (Saint-Alexis-des-Monts et Saint-Étienne-des-Grès) et un à Trois-Rivières. Au Centre-du-Québec, un nouveau cas a été déclaré à Drummondville. Deux personnes de plus se sont rétablies de la COVID-19 et on ne dénombre aucune hospitalisation en lien avec la COVID-19. Il y a présentement 31 cas actifs sur le territoire du CIUSSS MCQ. (M.E.B.A.)