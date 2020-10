COVID-19 : la Mauricie/Centre-du-Québec passe le cap des 3000 cas

Avec les 48 nouveaux cas de COVID-19 enregistrés dans la dernière journée, la Mauricie/Centre-du-Québec compte désormais 3012 cas depuis le début de la pandémie.

En Mauricie, les nouveaux cas sont concentrés dans la MRC de Maskinongé (+3), à Shawinigan (+3) et à Trois-Rivières (+8). Sur la Rive-Sud, on compte deux nouveaux cas dans la MRC Nicolet-Yamaska et un à Bécancour.

Le CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec recense aussi 15 hospitalisations, soit deux de plus que la veille. Trois personnes sont toujours aux soins intensifs en lien avec la COVID-19.

À l’heure actuelle, on dénombre 464 cas actifs de COVID-19 sur le territoire du CIUSSS MCQ.

Rappelons que Trois-Rivières, la MRC de Bécancour, la MRC Nicolet-Yamaska et la MRC Drummond sont entrés dans la zone rouge. Les salles à manger des restaurants et les bars sont notamment fermés depuis samedi en fin de soirée.