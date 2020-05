COVID-19: La Marche Mondiale des Femmes toujours en action

Malgré les événements liés au coronavirus, la Table de concertation du mouvement des femmes en Mauricie (TCMFM) poursuit ses activités en lien avec la Marche Mondiale des Femmes (MMF) et lance une campagne de sociofinancement sur la plateforme trifluvienne La Ruche.

Il sera donc possible de soutenir le mouvement en se procurant les objets de financement de la MMF, dont des signets ensemencés, des bandeaux multifonctions et des épinglettes de la Marche mondiale des femmes. Les personnes pourront également participer à l’activité de clôture du Québec en se voyant offrir une place dans l’autobus et un repas.

Les signets ensemencés sont groupés par cinq dans une enveloppe en guise des cinq revendications de la MMF. Les graines dans les signets permettront de planter de la laitue, des tomates et des fleurs. Les bandeaux multifonctions sont quant à eux des accessoires pour la tête, aux couleurs de la Marche Mondiale des Femmes, et permettront de montrer son soutien à la cause.

«Plus que jamais, nous constatons l’importance de la Marche Mondiale des Femmes, afin de défendre les droits des femmes, l’égalité entre femmes et hommes, et l’égalité entre toutes les femmes. Au Québec, depuis le début des mesures d’urgence sanitaire, il est impossible de demeurer sourdes aux injustices vécues par les femmes», commente la Table de concertation du mouvement des femmes de la Mauricie.

«Majoritairement présentes dans le secteur des soins de santé et des services sociaux, elles sont au front de la crise, malgré les risques encourus, tout en faisant face à une grande précarité financière. De nombreuses autres femmes ont subi une perte de revenus et comment passer outre la recrudescence de témoignages rapportant les violences subies par des femmes.»

Pour contribuer, visitez le https://laruchequebec.com/projet/marche-mondiale-des-femmes-mauricie-7142/ Les fonds recueillis seront injectés dans l’ensemble des activités de la Marche Mondiale en Mauricie, et notamment dans le transport de la délégation régionale en autobus vers le rassemblement national, lorsque celui-ci aura lieu.