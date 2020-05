COVID-19 : la Fondation RSTR lance un fonds spécial

La Fondation régionale pour la santé de Trois-Rivières (RSTR) lance un fonds spécial dans le but d’amasser 50 000$ pour soutenir le Centre hospitalier régional dans la lutte contre la COVID-19.

Les dons récoltés par le biais de ce fonds d’aide spécial serviront à l’achat de matériel et d’équipements spécialisés requis pour soutenir les dix établissements de santé desservis par la Fondation RSTR, soit le Centre Arc-en-Ciel, le Centre multiservices de santé et de services sociaux Cloutier, le CHAUR, les CHSLD Cooke, Roland-Leclerc et Louis-Denoncourt, le Centre St-Joseph et les CLSC Laviolette, Père-Daniel et Sainte-Geneviève.

Des besoins précis ont déjà été identifiés. On parle par exemple de stations portatives de lavage des mains et d’un appareil échographique cardiaque portatif.

«Une station de lavage des mains portative, on ne voit pas ça dans les hôpitaux et, en ce qui concerne l’appareil échographique, ça permettra d’amener l’appareil vers le patient plutôt que de déplacer le patient dans une autre pièce. Ça vient limiter les risques de contagion», précise Johanne Hinse, présidente de la Fondation RSTR.

Il est aussi question d’acquérir des tablettes électroniques afin que les patients puissent entrer en contact avec leurs proches durant ces moments difficiles.

«La liste des besoins continue de s’allonger. Quand on est tombé dans cet épisode de pandémie en mars, la Fondation a pris quelque temps pour voir comment on s’orienterait. On ne pensait pas que ce serait si long. On connaît les besoins du secteur hospitalier et on a vu des demandes en lien avec la COVID-19 nous être adressées. C’était l’occasion de lancer ce fonds spécial pour acheter de l’équipement plus orienté vers les besoins causés par la COVID-19. On essaie aussi d’amoindrir les délais pour les acquérir rapidement», explique Mme Hinse.

La Fondation fait ainsi appel à la générosité de la population et des entreprises, puisque les besoins sont grands. Malgré la période difficile que l’on traverse, la Fondation RSTR est confiante d’atteindre son objectif de 50 000$. Notons d’ailleurs que tous les fonds amassés resteront dans la région.

Il est possible de faire un don en ligne dès maintenant à fondationrstr.com.