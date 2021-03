COVID-19: la clinique de dépistage déménage et vaccination pour les 75 ans et plus

La clinique de dépistage de la COVID-19 qui se trouvait à la Bâtisse industrielle depuis le 16 octobre déménage du côté de l’aréna Jérôme-Cotnoir (5225, rue de Courcelette) dans le secteur Trois-Rivières Ouest. La Bâtisse industrielle sera dorénavant utilisée comme site de vaccination contre la COVID-19.

La capacité de dépistage sera la même qu’auparavant, soit 500 dépistages quotidiens les jours de semaine et 300 les jours de fin de semaine.

Notons que pour procéder au déménagement, la clinique de dépistage de Trois-Rivières fermera ses portes ce mardi 9 mars, à partir de 12 h, et ouvrira ce mercredi 10 mars, dès 13 h, pour accueillir les usagers qui nécessitent un dépistage de la COVID-19.

Des plages de rendez-vous supplémentaires ont été ajoutées le 9 mars en avant-midi et 10 mars en après-midi afin de continuer à répondre à la demande dans un cours délai.

Durant les heures de fermeture, la population pourra également obtenir un rendez-vous dans l’une des CDD environnantes de Louiseville, Nicolet ou Shawinigan. Pendant la période du déménagement, les modalités pour la prise de rendez-vous demeurent les mêmes, soit en ligne à l’adresse cv19quebec.ca ou par téléphone au 1-877-644-4545.

Vaccination maintenant offerte aux 75 ans et plus

L’arrivée de 7000 doses du vaccin de Pfizer cette semaine permettra d’accélérer la vaccination en Mauricie et au Centre-du-Québec. Dès aujourd’hui (9 mars) à 16 h, la prise de rendez-vous débutera pour les personnes âgées de 75 ans et plus (année de naissance 1946 ou avant).

Les personnes de 75 ans et plus sont invitées à prendre rendez-vous en ligne en visitant la page Québec.ca/vaccinCOVID . Elles peuvent être accompagnées d’un proche aidant. Si celui-ci est âgé de 70 ans et plus et qu’il désire recevoir le vaccin, il doit prendre rendez-vous à la même date. Un seul accompagnateur par personne de 75 ans et plus peut se faire vacciner.

Pour ceux et celles qui n’ont pas accès à Internet ou qui éprouvent des difficultés à l’utiliser, il est possible de composer le 1 877 644-4545 pour recevoir un soutien afin de prendre rendez-vous.

Jusqu’à maintenant, 27 994 personnes ont été vaccinées en Mauricie et au Centre-du-Québec.