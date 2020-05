COVID-19: encore quatre décès au CHSLD Cloutier-du Rivage

Le CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec compte 29 cas de plus depuis hier, soit 23 en Mauricie et 6 au Centre-du-Québec.

En Mauricie, les nouveaux cas recensés se trouvent à Saint-Léon-le-Grand (+1) et Trois-Rivières. Au Centre-du-Québec, les nouveaux cas sont dans la MRC de Drummund.

En ce qui concerne le nombre de personnes rétablies, il se porte à 1158, soit 21 de plus qu’hier. On enregistre 6 décès supplémentaires dans les 24 dernières heures. Quatre sont survenus au CHSLD Cloutier-du Rivage, un au CHSLD Roland-Leclerc et un dans des ressources intermédiaires ou résidences privées pour aînés.

L’éclosion se poursuit au CHSLD Cloutier-du Rivage avec quatre résidents et trois employés de plus qui ont contracté la COVID-19. Trois employés du CHSLD Saint-Joseph et deux résidents du CHSLD Cooke ont également reçu un diagnostic positif.

On recense toujours un seul cas de COVID-19 à la prison de Trois-Rivières, chez les employés. Le Collège Marie-de-l’Incarnation rapporte toutefois un cas parmi ses élèves. Un autre cas aurait aussi été dépisté à l’école Saint-Paul, d’après le 106,9 Mauricie.

On compte maintenant 1458 cas de COVID-19 du côté de la Mauricie depuis le début de la pandémie et 355 du côté du Centre-du-Québec, pour un total de 1813 à l’échelle régionale.