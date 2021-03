COVID-19: drapeaux en berne en l’honneur des victimes

Une courte cérémonie s’est tenue à la place de l’Hôtel-de-Ville, ce midi, en la mémoire des victimes de la COVID-19.

Les drapeaux de l’hôtel de ville, du quartier général de la Direction de la police de Trois-Rivières et du quartier général de la Direction de la sécurité incendie et de la sécurité civile, sont désormais en berne pour souligner la Journée de commémoration nationale en mémoire des victimes de la COVID-19.

«C’est la journée de la commémoration des victimes de la COVID alors c’est le moment de faire un acte de mémoire et de penser à ces gens-là et à leurs proches qui ont souffert de la pandémie. Dans un deuxième temps, je vous remercie, les gens, d’avoir contribué à faire l’acte de résilience que la Ville de Trois-Rivières a fait ensemble depuis un an. Ça n’aurait pas été possible si on ne l’avait pas fait ensemble», a témoigné le maire de Trois-Rivières, Jean Lamarche.

«Troisièmement, je voulais remercier nos équipes-villes. On a été touché directement, que ce soit avec Innovation et développement économique (IDE) de Trois-Rivières ou bien au sein de notre fonction publique. Nous allons maintenant procéder à la mise en berne des drapeaux de l’hôtel de ville en l’honneur des victimes.»

Les églises de la Mauricie ont quant à elles sonné une volée de cloches à 13h02. À compter de 14h30, il était possible de déposer à la basilique des fleurs ou une rose blanche, symbole retenu pour la journée de commémoration.