COVID-19 : deux décès en Mauricie/Centre-du-Québec

Le CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec a recensé deux décès reliés à la COVID-19 dans les 24 dernières heures. Ces décès sont survenus en centre hospitalier.

Au total, 47 nouveaux cas ont été dénombrés sur le territoire du CIUSSS, la majorité des cas étant concentrés à Trois-Rivières (+24). De nouveaux tests positifs à la COVID-19 ont été signalés dans plusieurs écoles de la ville dans la dernière journée, soit à l’école Alternative-Freinet, l’école des Pionniers, l’école Dollard, l’Institut secondaire Keranna et le Séminaire Saint-Joseph.

Par ailleurs, quatre nouveaux cas ont été enregistrés à Shawinigan et un à Saint-Étienne-des-Grès. Sur la rive-sud, le CIUSSS signale un nouveau cas de COVID-19 à Sainte-Perpétue et deux à Bécancour.

On compte aussi 24 hospitalisations (+2) en lien avec la pandémie de COVID-19 dans la région. Il y a maintenant 703 cas actifs sur le territoire de la Mauricie et du Centre-du-Québec.

Des éclosions au CHAUR

Le Centre hospitalier affilié universitaire régional (CHAUR) est actuellement aux prises avec des éclosions sur trois de ses unités de soins, soit les unités en neurologie, chirurgie et COVID. Les éclosions sont traitées avec la plus grande rigueur et font l’objet d’une fine analyse par nos équipes.

Neurologie (2J)

Au moment de diffusion, il y avait 20 usagers et 33 membres du personnel déclarés positif à la COVID-19. Les cas positifs chez les usagers ont été transférés à l’unité COVID. Il ne reste que 3 usagers encore hospitalisés sur cette unité et un dépistage systématique aux cinq jours est réalisé auprès du personnel et des usagers.

Chirurgie (4J)

Dans cette unité, 6 usagers, qui ont été transférés à l’unité COVID et 4 membres du personnel ont reçu un résultat de test positif à la COVID-19. Un dépistage systématique des usagers a été réalisé les 16 et 17 octobre dernier et un dépistage systématique est aussi en cours chez le personnel. Seuls les employés symptomatiques sont retirés du milieu de travail.

COVID (4N)

Finalement, il y a une éclosion de COVID-19 parmi les employés de l’unité COVID au CHAUR, alors que 4 membres du personnel ont été déclarés positifs. Un dépistage systématique se fait présentement auprès des employés et comme pour les autres unités, seuls les employés symptomatiques sont retirés en attendant leur résultat de dépistage.

Dépistage : la prise de rendez-vous en ligne maintenant disponible

Le service de prise de rendez-vous en ligne pour un dépistage de la COVID-19 est accessible depuis aujourd’hui en utilisant le portail Clic Santé (Clicsanté.ca). Cette plateforme peut être utilisée pour prendre rendez-vous dans l’ensemble des cliniques de la région de la Mauricie et du Centre-du-Québec. Ceci permettra un accès aux tests de dépistages de la COVID-19 encore plus facile et rapide pour la population.

Prendre note que le numéro 1 877 644-4545 demeure également disponible pour la prise de rendez-vous via téléphone et qu’avant de prendre rendez-vous pour un test de dépistage, la population est toujours invitée à compléter l’outil d’autoévaluation des symptômes de la COVID-19.