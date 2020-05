COVID-19: deux autres décès dans la région

Quarante-cinq nouveaux cas de COVID-19 ont été confirmés depuis hier, ce qui porte le total à 1466 cas en Mauricie/Centre-du-Québec.

Au total, 39 de ces nouveaux cas sont situés en Mauricie : deux de plus dans la MRC de Mékinac (Sainte-Thècle), quatre dans la MRC des Chenaux (Notre-Dame-du-Mont-Carmel et Saint-Narcisse, notamment), 12 dans la MRC de Maskinongé (Louiseville et Saint-Étienne-des-Grès, entre autres), deux à Shawinigan et 19 à Trois-Rivières.

On déplore également deux nouveaux décès dans la région. En contrepartie, 20 personnes de plus sont maintenant guéries, doit un total de 846.

La situation est stable dans les CHSLD de la région, à l’exception du CHSLD Cloutier-du Rivage qui recense sept nouveaux cas (trois résidents, quatre employés), ainsi qu’au CHSLD Saint-Joseph où deux autres employés ont contracté la COVID-19. (M.E.B.A.)