COVID-19: des tests rapides distribués dans les services de garde éducatifs à l’enfance

Au cours des prochains jours, des tests rapides de dépistage seront distribués aux parents d’enfants présentant des symptômes compatibles à la COVID-19 fréquentant les différents services de garde éducatifs à l’enfance (SGEE).

Cet outil additionnel vise à identifier plus rapidement le virus parmi les enfants de moins de 5 ans qui ne sont pas vaccinés afin de prévenir les éclosions de COVID-19 en milieux de garde.

La distribution des tests rapides se fera de façon graduelle auprès des différents SGEE tels que les centres de la petite enfance, les garderies et les haltes-garderies.

Pour l’instant, les tests sont destinés aux parents d’enfants symptomatiques.

Si votre enfant est âgé de 1 à 5 ans, qu’il fréquente un milieu de garde et qu’il présente des symptômes compatibles à la COVID-19, vous recevrez une boîte de tests rapides de la part du milieu de garde.

Le test rapide doit être réalisé à la maison par un parent. Des instructions écrites accompagnent les tests. Des vidéos explicatives sont également disponibles sur le site quebec.ca. Le test est réalisé par prélèvement dans la paroi nasale à l’aide d’un écouvillon et les résultats sont disponibles en une quinzaine de minutes.

Si le test rapide est négatif : vous pouvez continuer vos activités habituelles, selon les consignes de votre milieu de garde.

Si le test rapide est positif : vous devez prendre rendez-vous dans un centre désigné de dépistage pour confirmer le diagnostic et vous isoler en l’attente du résultat.

La Direction de la santé publique et responsabilité populationnelle du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ) tient à rappeler l’importance du dépistage dans cette période où les virus d’hiver circulent abondamment. Plusieurs personnes ont tendance à minimiser leurs symptômes et ceux de leurs enfants et à ne pas procéder au dépistage malgré la présence de symptômes qui s’apparentent à la COVID-19 (fièvre, toux, mal de gorge, difficultés respiratoires, douleurs musculaires, maux de tête, fatigue intense, importante perte d’appétit et diarrhée).

Les tests de dépistage de la COVID-19 demeurent un outil important pour éviter la contagion, rappelle le CIUSSSMCQ.