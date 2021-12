COVID-19: des changements dans la gestion des cas positifs dans les écoles 

La Direction de la santé publique et responsabilité populationnelle (DSPRP) du CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ) tient à informer les parents d’enfants du primaire et du secondaire de nouveaux changements dans la gestion des cas positifs à la COVID-19 dans les écoles.

Dorénavant, lorsqu’il y a un cas positif à la COVID-19 dans une classe, une lettre est transmise aux parents par la direction d’école. Une surveillance des symptômes est alors recommandée à tous les enfants du groupe.

Si un enfant développe des symptômes, un dépistage devra être fait et un isolement à la maison sera requis en attendant le résultat, sinon l’enfant peut continuer d’aller à l’école. Il n’y a donc pas de retrait de la classe pour les enfants sans symptôme et la fermeture d’une classe devient une mesure exceptionnelle.

Quand un enfant obtient un résultat positif à la suite d’un dépistage de la COVID-19, le parent sera contacté par la DSPRP pour annoncer le résultat et donner les recommandations nécessaires. Il sera alors demandé au parent d’informer lui-même l’école de la raison et de la durée de l’absence de l’enfant.

Plusieurs raisons amènent ces changements, notamment l’assouplissement des mesures populationnelles, la volonté de garder les enfants en classe et ainsi réduire les effets de l’isolement au niveau de la santé psychologique et de la réussite scolaire, le souhait de favoriser l’accessibilité à la vaccination des enfants à l’école et l’arrivée des autotests et leur distribution aux parents dans les écoles préscolaires et primaires cette semaine.

De ce fait, il est prévu que la fermeture d’une classe devienne une mesure exceptionnelle.

Le CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec rappelle que le dépistage de la COVID-19 demeure un outil important pour éviter la transmission. Rappelons que des tests de dépistage rapides seront aussi distribués aux élèves des écoles primaires du territoire.