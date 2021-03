COVID-19 : début de la vaccination de la population à Trois-Rivières

La vaccination des personnes de 70 ans et plus contre la COVID-19 a débuté à 13h aujourd’hui à la Bâtisse industrielle de Trois-Rivières. Au total, 350 personnes ont réservé leur place pour recevoir leur première dose du vaccin.

Actuellement, 19 535 personnes ont déjà réservé leur première dose de vaccin pour le site de vaccination de masse de Trois-Rivières, ce qui signifie que 83 % des plages horaires disponibles sont comblées. Le site de vaccination de Trois-Rivières pourrait permettre de vacciner jusqu’à 3500 personnes par jour.

Pour l’ensemble de la Mauricie et du Centre-du-Québec, plus de 62 000 plages horaires ont été réservées jusqu’à maintenant. D’autres plages horaires seront ajoutées au fur et à mesure que les arrivages de nouvelles doses seront confirmés.

«C’est une journée très importante et ça représente un autre pas dans la bonne direction. Pour l’avoir vécu avec ma mère, le fait d’avoir une date de vaccination, c’est un baume», commente le maire Jean Lamarche.

La Ville de Trois-Rivières a d’ailleurs prêté gratuitement la Bâtisse industrielle et l’aréna Jérôme-Cotnoir au CIUSSS MCQ pour la vaccination de masse et le dépistage.

En parallèle, le CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec annonce que grâce à l’arrivée de 6000 doses du vaccin d’AstraZeneca (Covishield), la vaccination à domicile des personnes qui ne peuvent se déplacer pour des raisons de santé ou de sécurité a débuté au cours du week-end.

Ce matin, la France, l’Italie et l’Espagne suspendaient l’utilisation du vaccin AstraZeneca en attendant un avis de l’autorité européenne du médicament. La directrice régionale de la santé publique, Dre Marie Josée Godi, rappelle que «tous les vaccins actuels sont bons» et que l’avis de la Communauté sur l’immunisation du Québec et l’homologation du vaccin par Santé Canada en sont de bons indicatifs.

«Le vaccin d’AstraZeneca est tout aussi efficace que les autres vaccins. Il nous permet également de rejoindre des personnes vulnérables ou plus marginalisés. C’est un plus. Rappelons aussi qu’il est efficace contre le variant britannique», souligne Dre Godi.

En ce sens, le ministère de la Santé du Québec réitère sa confiance envers le vaccin d’AstraZeneca. Un système étroit de surveillance est instauré et une veille internationale spécifique est effectuée en lien avec la situation du vaccin d’AstraZeneca, tant au Québec qu’au Canada.

Les premières informations disponibles suggèrent qu’il n’y aurait pas de lien de causalité direct entre l’administration du vaccin et certains problèmes de coagulation répertoriés, précise le ministère de la Santé du Québec par voie de communiqué.

Pour l’instant, rien n’indique que ces troubles, qui ne figurent pas sur la liste d’effets secondaires du vaccin, sont attribuables à ce dernier. Le nombre de manifestations thromboemboliques signalé en Europe n’est d’ailleurs pas supérieur à celui observé dans la population générale. Les pays européens ayant suspendu l’administration du vaccin d’AstraZeneca l’ont fait par mesure de précaution.

Il est important de souligner que le lot faisant l’objet de l’enquête européenne en cours n’a pas été expédié au Canada. Si jamais des informations confirmées permettent de croire que le vaccin d’AstraZeneca présente plus de risques qu’un autre, des mesures appropriées seront prises rapidement, affirme le ministère.

Prise de rendez-vous

Rappelons que ce sont actuellement les personnes de 70 ans et plus (année de naissance 1951 ou avant) qui sont invités à prendre rendez-vous en ligne en visitant la page Québec.ca/vaccinCOVID. Elles peuvent être accompagnées d’un proche aidant. Si celui-ci est âgé de 70 ans et plus et qu’il désire recevoir le vaccin, il doit prendre rendez-vous à la même date. Un seul accompagnateur par personne de 70 ans et plus peut se faire vacciner.

Le moyen le plus simple et le plus rapide pour prendre rendez-vous en ligne est de consulter la page Québec.ca/vaccinCOVID .

Nous avons développé un guide afin de soutenir les personnes pour la prise de rendez-vous.

afin de soutenir les personnes pour la prise de rendez-vous. Au besoin, les proches sont encouragés à offrir un soutien aux personnes aînées pour la prise de rendez-vous en ligne.

Pour ceux et celles qui n’ont pas accès à Internet ou qui éprouvent des difficultés à l’utiliser, il est possible de composer le 1 877 644-4545 pour recevoir un soutien afin de prendre rendez-vous.

Six nouveaux cas

Six nouveaux cas ont été recensés en Mauricie/Centre-du-Québec dans les 24 dernières heures, dont deux en Mauricie. Ces nouveaux cas se retrouvent à Trois-Rivières et dans la MRC de Mékinac. Dix personnes sont présentement hospitalisées, dont une aux soins intensifs.