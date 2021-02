Vaccination COVID-19: début de la prise de rendez-vous pour les 85 ans et plus

À compter du 25 février, la prise de rendez-vous pour la vaccination débutera pour les personnes âgées de 85 ans et plus (année de naissance 1936 ou avant).

Le moyen le plus simple et le plus rapide pour prendre rendez-vous en ligne est de consulter la page Québec.ca/vaccinCOVID. Au besoin, les proches sont encouragés à offrir un soutien aux personnes aînées pour la prise de rendez-vous en ligne.

Pour ceux et celles qui n’ont pas accès à Internet ou qui éprouvent des difficultés à l’utiliser, il est possible de composer le 1 877 644-4545 pour recevoir un soutien afin de prendre rendez-vous. Selon les informations dont nous disposons actuellement sur les arrivages de doses de vaccin pour notre région, la vaccination de ce groupe prioritaire devrait commencer à la mi-mars.

La disponibilité des vaccins étant limitée, la vaccination est réservée uniquement aux personnes faisant partie des groupes prioritaires.

Huit sites de vaccination ont été identifiés à travers la région:

Trois-Rivières : Bâtisse industrielle (Ouverture semaine du 15 mars)

: Bâtisse industrielle (Ouverture semaine du 15 mars) Shawinigan : Aréna Gilles-Bourassa (Prêt)

Aréna Gilles-Bourassa (Prêt) Drummondville : Centrexpo Cogeco Drummondville (Ouverture semaine du 15 mars)

: Centrexpo Cogeco Drummondville (Ouverture semaine du 15 mars) La Tuque : Centre multiservices de santé et de services sociaux du Haut-Saint-Maurice (Prêt)

Centre multiservices de santé et de services sociaux du Haut-Saint-Maurice (Prêt) Victoriaville : Centre Communautaire d’Arthabaska (prêt)

Centre Communautaire d’Arthabaska (prêt) Nicolet : Aréna Pierre-Provencher (Ouverture semaine du 22 mars)

Aréna Pierre-Provencher (Ouverture semaine du 22 mars) Louiseville : Centre sportif de Louiseville (Ouverture semaine du 22 mars)

: Centre sportif de Louiseville (Ouverture semaine du 22 mars) Saint-Tite :Sportium municipal Saint-Tite (Date d’ouverture à confirmer)

Conséquemment, la clinique de dépistage de Trois-Rivières, qui se trouvait à la Bâtisse industrielle, sera déménagée le 9 mars à l’aréna Jérôme-Cotnoir, dans le secteur Trois-Rivières Ouest. Les modalités pour la prise de rendez-vous pour un dépistage demeurent les mêmes, soit en utilisant la plateforme cv19québec.ca ou encore en appelant au 1 877 644-4545.

Le CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec rappelle que si vous ne faites pas partie du groupe en cours de vaccination, il faut éviter de téléphoner ou de vous présenter sur place pour vous faire vacciner. Vous serez informés au moment opportun lorsque votre groupe d’âge pourra commencer la prise de rendez-vous.

Par ailleurs, grâce à l’arrivée de 5850 doses du vaccin Pfizer, le CIUSSS MCQ pourra poursuivre la vaccination des personnes habitant dans les résidences privées pour aînés cette semaine.

La vaccination dans les ressources intermédiaires et les résidences privées pour aînés a commencé le 19 février dernier avec l’arrivée de 5 850 doses, dont plus de 4 000 leur étaient réservées. Au cours des quatre premiers jours, près de 50 milieux ont été visités et 1 786 résidents vaccinés.

Avec ce nouvel arrivage, c’est donc un total de près de 10 000 doses qui auront été reçues afin de vacciner une grande proportion des 12 000 résidents visés par cette opération.