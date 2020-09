COVID-19 : cinq nouveaux cas à Trois-Rivières

Le CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec a enregistré 19 nouveaux cas de COVID-19 sur son territoire dans la dernière journée.

Du nombre, on en compte cinq à Trois-Rivières, tandis que les autres cas se retrouvent au Centre-du-Québec.

On recense maintenant six hospitalisations (-1), en plus d’une personne qui est encore aux soins intensifs en lien avec la COVID-19.

Il y a présentement 168 cas actifs en Mauricie et au Centre-du-Québec.

Rappelons que la région est également passée au palier orange – alerte, lundi.